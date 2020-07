El filoso comentario de Pampita Ardohain en su programa

La modelo y conductora se refirió en su porgrama a su disputa con Mariana Brey Crédito: Capturas

Pampita Ardohain protagonizó este miércoles una inesperada pelea con Mariana Brey, periodista y panelista de Los ángeles de la mañana, el ciclo de eltrece conducido por Ángel De Brito. Todo surgió cuando en el programa se aludió a la boda del ex de la modelo, Pico Mónaco , con la empresaria francesa Diana Arnopoulos, y luego al video que mostraba al extenista enojado con la empleada doméstica que había robado en la casa de Ardohain .

La forma en la que se abordó el último tema no fue del agrado de la modelo, quien se cruzó fuertemente con Brey por la mañana, y quien posteriormente hizo su descargo -aunque sin mencionarla- en su propio ciclo de las tardes, Pampita Online de NET TV, donde la conductora hizo mención a las peleas entre mujeres. "Si no nos ayudamos entre nosotras, ¿qué ejemplo estamos dando en un país donde hay tantos femicidios?", reflexionó.

El origen de la pelea. En el debate en LAM, Brey aseguró que Mónaco "no guarda los mejores recuerdos de la relación con Pampita; quedó dolido cuando se dieron a conocer los videos en los que se lo ve discutiendo con la empleada, diciéndole que devuelva lo que había robado", contó la panelista. Ardohain no tardó en responderle. "Ella dice que yo mandé los videos. Si le gusta su rol de panelista, que averigüe por qué no es solamente estar sentada en una silla y cobrar un sueldo. Si me va a difamar de esa manera, que se tome el trabajo de averiguar. No me gusta que me difamen gratis. Es una información falsa y tendrá sus consecuencias", dijo, muy enojada.

Pampita y Mariana Brey tuvieron un dure cruce

"Si dice que son pavadas, que las deje pasar. Yo no tengo nada con ella. Simplemente dije que a Pico no le gustó verse en ese lugar, y a partir de ese video cortó todo vínculo y buena onda con Pampita. Todo lo que no beneficia a Pampita, ella dice que es mentira", disparó Brey en el programa de elnueve Hay que ver, donde es panelista Barbie Simons, amiga de Pampita, a quien la modelo llamó por teléfono. "¡Otra vez dándole lugar a esta mentirosa! Que se dedique a otra cosa y si miente que no le den lugar en programas de televisión. Es una mentirosa y estoy re podrida de esa cizañera, difamadora y mala onda. Soy muy generosa con quienes me rodean y muy buena onda con mis parejas y mis exparejas. Es una descarada", expresó.

En Pampita Online, Ardohain aprovechó el espacio - al que regresó esta semana, tras unos meses de ausencia por la pandemia del Covid-19 - para aludir al tema con filosos comentarios, pero sin nombrar a Brey directamente. "Que mientan y que difamen mis valores no lo dejo pasar, porque puedo caerle mejor o peor a una persona, pero la mentira me pone muy chispita, por suerte tengo un micrófono siempre en la puerta del canal para dar mi versión", expresó, y añadió que "las palabras tienen valor", y que nunca se sabe cuánto pueden lastimar.

Pelea previa. En enero , Brey y Pampita ya habían tenido una disputa cuando la panelista contó que Ardohain había discutido fuertemente con su marido, Roberto García Moritán, a la salida de una farmacia en Punta del Este. Furiosa por los dichos, la modelo le respondió. "Me molesta bastante la mentira que dijeron. Yo no tengo por qué fumarme este mal rato. Esta chica [en referencia a Brey] sale a inventar semejante pavada y todos lo dan por cierto", manifestaba Pampita por entonces.