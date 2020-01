La panelista de Los ángeles de la mañana se sorprendió con un reproche que le hizo un entrevistado en el programa

El tema de debate era otro y, de manera inesperada, el segmento cambió el rumbo. Eso fue lo que sucedió en Los ángeles de la mañana, mientras Ángel de Brito entrevistaba a Marcelo Porce, amigo del fallecido bailarín de ShowMatch Juan Carlos Acosta.

Sin embargo, antes de hablar de vínculo con Acosta, el invitado aprovechó la ocasión para dirigirse a Cinthia Fernández, panelista del ciclo. "Para que veas lo buena persona que era Juan, una vez patinamos en un evento en el Luna Park; yo tenía el sueño de patinar ahí, y él me convocó como patinador. Estaban Adabel Guerrero, Valeria Archimó y Cinthia Fernández. Perdón, Cinthia, pero yo ese día te agarré para hacer un truco en el aire", le comentó el bailarín, anécdota a la que Fernández reaccionó sonriente, agregando que se acordaba perfectamente.

"Sí, y me agarró 'Juanky' porque vos no podías", añadió la panelista. "Sí, y me dijiste que yo era más de danza", acotó Porce, para luego disparar una frase que tomó por sorpresa a Cinthia: "Bueno, [después] me echaron, me quedé sin trabajo".

De manera inmediata, Fernández aclaró que no fue por su culpa y que no le parecía apropiado que se hable de ese tema en el contexto de la muerte de Acosta. De todos modos, el invitado redobló la apuesta. "Es que vos no querías patinar conmigo porque no te podía levantar", detalló.

"Estamos hablando de otro tema y si querés esto lo debatimos aparte. Me parece desubicado discutir este tema. No tengo problemas de que lo discutamos, pero quiero decir que yo no echo a nadie", aclaró la bailarina. "No me echaste, pediste cambio de patinador", aclaró Porce. "Pero porque no me podías levantar, nada más", aclaró la ex de Martín Baclini.

"Me echaron porque no podía complacerte", insistió el bailarín, dando por concluido el inesperado y tenso intercambio.