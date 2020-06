El "peor día" de Nicole Neumann en Nosotros a la mañana: "Tengo que lidiar con cada satélite" Crédito: Instagram

Este martes, a Nicole Neumann se la notó medio perdida en el panel de Nosotros a la mañana. Un tanto incómoda y dispersa , la modelo casi llega tarde al canal, se olvidó de una pregunta en pleno reportaje con un médico, discutió con un entrevistado y se molestó con uno de sus compañeros que quiso hablar de la guerra de los canjes con Mica Viciconte.

"¿Qué te pasa Nicole?", preguntó el Pollo Álvarez, conductor del ciclo sorprendido por la actitud de su compañera. "¿Me voy al rincón a pensar?", retrucó Neumann, entre risas. "Vos sabés que yo te quiero, te valoro, te admiro, y por eso me animo a decir esto: estamos acá hace un año y dos meses y es tu peor día ", retrucó él.

"Soy un ser humano, a veces uno se levanta con el pie izquierdo, atravesado y hoy me levanté atravesada. Alguna vez me iba a pegar. Yo soy todo amor y paz, yogui pero día 103 de cuarentena me parece justo que me pase", se justificó la rubia.

Y enseguida, con un tono más serio, explicó los motivos por los cuales estaba de mal humor. "Me levanté a las 6.30. Todavía no rigen los nuevos permisos pero cerraron todos los accesos y se armó todo un embudo tremendo que casi no llego al canal. Previo a eso, quise bajarme el nuevo permiso y es casi imposible. Estoy desde ayer a las 20.30, a su vez lidiando con las reuniones de zoom, las clases, wifi que no anda", se quejó en una especie de catarsis.

Lejos de calmar las aguas, sus compañeros trajeron a escena uno de sus últimos conflictos con Mica Viciconte. "Encima a la salida del canal, toda la prensa esperando. Tengo que lidiar con cada satélite, por favor", expresó indignada.

Enseguida, Ariel Wolman tomo la palabra para explicar a qué se refería la panelista. "Acusan a Nicole de robarle canjes a Mica", señaló. Sin embargo, y bastante molesta, su compañera lo frenó: "No, pará, eso fue la acusación de una sola persona que todo el resto no bancó". Mientras el periodista seguía en su postura y defendiendo su información, la modelo lo interrumpió una vez más. "Claro, y la historia resulto al revés porque la persona que organiza estas marcas contradijo todo. ¿Hay que hablar de esto?", preguntó algo incomoda.

"Bueno, no maten al mensajero. Yo la quiero a Nicole, estoy contando la historia nada más. Soy periodista siempre", se defendió Wolman mientras se escuchaba a Neumann rezongar de fondo: "Bueno, pero hay pavadas que no ameritan".