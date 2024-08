El malestar de Thelma Fardin por las “preguntas violentas” en el programa de Juana Viale

Escuchar

Este domingo al mediodía, en el programa Almorzando con Juana (eltrece), una de las invitadas fue la actriz Thelma Fardin. La joven se mostró molesta durante parte de la entrevista por algunos interrogantes que le hicieron sobre su historia personal. “Hay preguntas que no son incómodas, son violentas. Pero siempre vale la pena hacer pedagogía”, reflexionó en su cuenta de Instagram al finalizar la emisión televisiva, donde repasó el abuso que sufrió del actor Juan Darthés, condenado en Brasil a seis años de prisión.

Todo comenzó cuando la conductora Juana Viale se refirió a la situación de abuso que sufrió la media hermana de Fardin de parte de su padre, a lo que la actriz le aclaró que se refiere al hombre como “progenitor”. “Tu madre defendió a tu padre y fue en contra de tu hermana, ¿es así?”, le preguntó la nieta de Mirtha Legrand. “No”, contestó con amabilidad la entrevistada. Y enseguida se refirió a “lo violento de lo que sucede con las mujeres” que se atreven a denunciar violencia.

El malestar de Thelma Fardín por las "preguntas violentas" en el programa de Juana Viale

“Nunca se habló de los padres de él [Juan Darthés] y yo me pregunto ¿por qué no sabemos la historia de ellos, pero sí la de los míos? Es injusto”, reflexionó Fardin y siguió: “Es algo llamativo, ‘¿Dónde estaba la madre de ella?’, se preguntan muchos… ¿Dónde estaba la madre de él, por ejemplo, cuando él fue un violento abusador? Esa pregunta siempre se la hacen a las víctimas y no al victimario”.

Y habló de que la Justicia “está repleta de estereotipos donde se dice ‘bueno, ella viene de esta historia’”. “¿Por qué no investigan a las familias de los abusadores? Tal vez nos ayude a prevenir abusos”, ahondó la actriz. Fue entonces que se sumó a la conversación la periodista Guadalupe Vázquez, que dijo que de acuerdo a las normas legales que rigen en el país “no hay que perder de vista que no alcanza solamente con la palabra de una persona, porque existe la presunción de inocencia”. Fardin le contestó: “A mí me hicieron nueve pericias y está mal. Debería alcanzar con menos, sobre todo por la revictimización que significa contar 80 veces lo que te pasó”.

Viale dejó entrever que existen personas que, por ejemplo, denuncian “para sacarle los hijos” a la otra persona. De manera inmediata, Fardin respondió con un “no”. “Eso se llama falso síndrome de alineación parental. Se usa mucho en la justicia con la idea de que las madres son unas despechadas; conozco muchos casos de niños y niñas que fueron restituidos a sus padres abusadores y luego se confirmaron los abusos”, agregó la joven.

“Hay algo muy delicado en esto que decís de esperar a qué dice la Justicia”, volvió Fardin sobre los dichos de Vázquez, y continuó: “La Justicia, en primera instancia, a mi abusador lo absolvió por una cuestión muy específica. Solo se condena el 1% de los casos de abuso sexual en América Latina y el 15% en la Argentina . En España solo el 4% son denuncias falsas. No puede haber tantas mujeres que denuncian porque no tienen nada mejor que hacer”.

El feminismo y la reacción a la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género

Fardin también se refirió a la denuncia de Fabiola Yañez a al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. La periodista Vázquez le preguntó a la actriz sobre la opinión que tenía el colectivo feminista al respecto. “Me resulta siempre muy difícil hablar en nombre de todos como si tuviese la palabra de los feminismos. Puedo hablar desde mi perspectiva”, aclaró la joven.

“Por supuesto que esto degrada. Me parece que no es ninguna novedad un varón diciendo este tipo de cosas [como los discursos que hacía el exmandatario en defensa de las mujeres] y puertas para adentro siendo un violento. De hecho, mi propio abusador hizo una campaña sobre la importancia de que las mujeres denuncien la violencia”, opinó.

“Para mí no es nada nuevo, creo que para la gran mayoría. Las personas a las que denunciamos son los ejemplares padres de familia. Por supuesto, genera más indignación por la investidura que representaba”, señaló Fardin. En su opinión, los abusos “siempre se dan en posiciones de poder porque es muy difícil para ellos poder ejercerlo de otro modo”. “Imagino que muchos presidentes cometieron los mismos delitos, pero entonces eso no se denunciaba”, agregó.

