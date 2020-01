Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020 • 01:24

Hay que hacer memoria, pero mucha memoria, para recordar cuál fue el primer encuentro televisivo entre Florencia Peña y Marley. Ambos forman una dupla que fluye de manera natural, por lo que cada encuentro es ver quién pone la vara más alta a la hora de hacer reír.

Y así volvió a pasar el lunes en El muro infernal, cuando la estrella de Cabaret llegó para participar junto a su compañero de escena, Juan Guilera. "Lo primero que quiero decir es que me obligaron a venir. No quiero verte, no te quiero encontrar, y encima me ponen un traje espantoso", dijo ella mientras le daba la espalda a la cámara con el mameluco plateado y su amigo devolvía: "Pero te queda hermoso, ahí se pueden apoyar vasos, copas, botellas, de todo". Así sentaron las bases de lo que vino después.

Cada intervención de Florencia, que fueron muchas, sirvieron para generar un ida y vuelta entre los dos, a partir de mucha información que no ha trascendido. Así, a partir de un juego de Kevsho, invitó a Marley a hablar de su primera vez: "Si contás eso -dijo Flor tentada- nos tenemos que ir todos. Hay cosas que es mejor no preguntar, es peor la respuesta que dejarlo en suspenso. En realidad hay que preguntarse si fue con una, dos, tres o cuatro". Minutos antes el conductor se había burlado de la nula capacidad de la actriz para imitar las figuras de los muros.

El picante ida y vuelta siguió, hasta el momento más divertido de la noche, cuando luego de trabarse en lo que quería explicar Flor pegó por abajo del cinturón: "Este programa te achica las neuronas. Pasa con todos los programas de Marley y lo quiero denunciar. Vos llegás con un bagaje de conocimiento y te lo quitan", dijo mientras lanzaba una carcajada.

Los responsables buscaron bajar los decibeles pero siguiendo con la broma, primero Osvaldo Príncipi en off: "Nadie que viene acá se va siendo el mismo. Nadie se va para su casa, todos al hospicio". Y a continuación Marley: "Te retrocedemos en neuronas, certificado, eso no lo hace cualquiera". "Para nada -remató Peña-, en eso sos el número uno".