El papá de Mirko presentó a la mamá de Matilda (aunque se empeñó en buena parte del programa en decirle "Matilde"). De acuerdo a Marley, desde que sus hijos se han convertido en estrellas de la tele y las redes, sus respectivas imágenes han dado un paso al costado. Y algo de eso debe haber, porque desde que Luciana Salazar entró al estudio de El muro infernal, con su hija, todos los ojos y los comentarios fueron para la pequeña.

Que ambos bebés estén en edades parecidas -Mirko nació en octubre de 2017 y Matilda en diciembre- hizo que la dinámica del juego se interrumpiera para que ambos padres se dedicaran a compartir experiencias de sus hijos. La vedette contó: "Están en una edad donde no le podés sacar los ojos de encima, hay que seguirlos todo el tiempo. Toca todo, se sube a todos lados, es muy trepadora".

Mientras Matilda se miraba en el monitor sorprendida, el conductor quiso saber cómo estaba la situación con el chupete, ya que Mirko parece ser que tiene uno favorito que no cambia por nada. Luli le contó su experiencia: "Por ahora no deja ni los pañales ni el chupete. Ya no me quedan, rompe todos. Agarra de a veinte en la mano, le gusta tener varios chupetes a la vez".

Entre muro y muro, Matilda bailó con su mamá un tema electrónico de las épocas en que la modelo quería triunfar en la música con el seudónimo de Luli Pop. Luciana, por su parte, confesó que le gustaría darle un hermanito a su hija, "pero sola, esta vez no. Es muy lindo ser mamá pero es mucho trabajo". Ahí se anotó el bañero Adriano que, a pedido del conductor, mostró sus abdominales.

Antes de despedirse surgió el tema político, y no descartó convertirse en funcionaria: "Por ahora no, pero el día de mañana, si me preparo más quién sabe. Son años duros, el país está en crisis, esperemos que crezca de a poco", cerró con una frase que casi podría ser eslogan de campaña.