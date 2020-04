Nazarena Vélez y su hija Barbie se enfrentaron en El muro infernal. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 01:15

El miércoles la competencia no fue entre compañeros de trabajo, sino estrictamente personal. Nazarena Vélez y su hija Barbie se enfrentaron en El muro infernal , y la contienda pasó de lo televisivo a lo familiar.

La comunión entre ambas mujeres se mantuvo intacta a través del tiempo. A pesar de las diferencias mediáticas (que las hubo), el vínculo entre madre e hija se ha mantenido impoluto, estando cada una para la otra cuando las atravesaron dramas y tragedias. Sin embargo, un juego propuesto por Kevsho (el youtuber del programa) despertó un picante ida y vuelta entre ambas con respuestas más que reveladoras.

Quienes han pasado por un consultorio psicológico es probable que tengan alguna experiencia teórico-práctica en juegos de roles. Nazarena se puso la careta de Barbie y esta la de su mamá. Luego, un cuestionario encendió la mecha. La primera pregunta fue para que la joven imite a su madre en caso de tener que ponerle los puntos a un compañero conflictivo de su compañía: "Qué te pasa flaco, ¿por qué hiciste eso? ¿Querés que te raje de la compañía?", aseguró Barbie que diría dictatorialmente Nazarena. Esta se rió pero, no le gustó mucho la imitación: "Soy brava, pero no sé si lo rajaría".

Ante la misma pregunta, Nazarena dijo que su hija iría corriendo a refugiarse en ella diciéndole: "Ay mamá, me siento mal, me está pasando algo que no está bueno. Pero no sé qué hacer, porque no quiero hacer quilombo, qué puedo hacer". El ida y vuelta se puso más áspero cuando la pregunta fue qué le molesta a la una de la otra. Nazarena: "Yo creo que flashea que ella es mi madre, entonces me reta. Es intensa".

Mientras que a la hora de imitar a su hija, recordó a modo de crítica aquel anuncio que hizo Nazarena en el programa de Viviana Canosa sobre el primer ciclo menstrual de su hija. Ahí Barbie no aguantó y levantando la voz le contestó: "Primero que yo no hablo así, y segundo es que ya pasaron 85 años y seguís contándolo".

Coincidieron, en cambio, acerca de la reacción frente a un hombre que les gusta. Mientras Nazarena (según Barbie) le pondría likes a las fotos pero "dejaría que sea él el que avance", Barbie (según Nazarena) ni siquiera: "Ella no le da ni like. Aunque le encante, si no la avanza no hay manera".