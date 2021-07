El rating de la TV: Juana Viale y Andy Kusnetzoff volvieron a su horario habitual y hubo un claro ganador

Luego de que la Copa América provocara cambios en la grilla de programación de Telefe y eltrece -PH: Podemos Hablar fue reemplazado por la ficción turca Doctor Milagro, y La noche de Mirtha Legrand adelantó su horario-, Andy Kusnetzoff y Juana Viale volvieron a batirse a duelo por el podio del rating del prime time.

Los números

La ausencia momentánea de Andy de la TV le funcionó muy bien a Telefe, dado que su regreso se produjo con muy buenos resultados. PH: Podemos Hablar promedió 10.1 puntos de rating, con picos de 11.7.

Del otro lado, Juana hizo un promedio de 6.8 puntos, con un pico de 8.1 que cosechó casi en el comienzo de su emisión.

Los invitados

En el caso de PH: Podemos Hablar, Kusnetzoff tuvo como invitados al director técnico Néstor “Pipo” Gorosito; a la modelo y conductora Denise Dumas; al cantante Abel Pintos que siempre suma audiencia; al actor Coco Sily, y a la actriz y bailarina Magui Bravi.

Por su parte, Viale recibió en la mesa de su abuela al economista Martín Tetaz, candidato a diputado por Juntos por el cambio; al actor Mauricio Dayub; a la modelo y conductora de Es por ahí, Soledad Fandiño, y al exfutbolista y conductor Sergio Goycochea, quien tuvo su debut teatral anoche con la obra de Flavio Mendoza, Bendito tu eres, en la que es acompañado por 18 drag queens. Como el programa se grabó con antelación, “el Goyco” pudo sumarse a la mesa y aportar su mirada sobre el reciente triunfo del seleccionado argentino.

La emoción de Abel Pintos, el punto alto de PH

Uno de los momentos más conmovedores de Podemos Hablar tuvo como protagonista a Abel Pintos, quien se quebró al recordar a una amiga de su infancia, quien falleció en su niñez. Cuando fue consultado acerca de qué día le gustaría vivir nuevamente, el artista no pudo contener las lágrimas. “Volvería al día de mi comunión, porque fue la última vez que vi a una amiga que se llama Corina”, contó.

Pintos relató lo que sucedió con la joven con su voz entrecortada. “Era una amiga de la infancia que, cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete”, relató.

“La aclaración fue genial”, remarcó. “Yo le di un beso a ella y me dijo: ‘te quiero’, y yo no sabía decir ‘te quiero’ y no la vi nunca más”, sumó Abel. “La recuerdo cada día de mi vida”, compartió, emocionando a todos los invitados.

LA NACION