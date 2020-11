Los conductores volvieron a dar pelea para quedarse con el rating del prime time del sábado

Juana Viale y Andy Kusnetzoff dieron una nueva batalla por el rating del prime time del sábado con La noche de Mirtha de eltrece, y PH: Podemos Hablar, de Telefe.

En esta oportunidad, PH cosechó 9.6 puntos de rating promedio, mientras que La noche de Mirtha hizo 7.2. En cuanto a los picos de rating, el programa Telefe tuvo uno de 10.9, uno de los más altos de las últimas semanas; y el de eltrece, uno de 8.8.

En cuanto a los invitados, Kusnetzoff les dio la bienvenida a Sofía Pacho, Flor de la V, Dalia Gutmann, Mónica Gutiérrez, y Santiago Cafiero. Entre ellos se generó un debate, entre otros temas, sobre la vacuna para el coronavirus. "Es una charla que hay mucho en la casa, hay distintas posturas, no sabía que se iba a agrietar", comenzó diciendo Andy.

"Yo me la pienso dar, yo soy pro vacuna, creo que la vacuna no tiene sentido si nadie se la aplica y tampoco si poca gente se la aplica. Es una cuestión de comunidad, de inmunidad de rebaño. Sí quiero una vacuna que pase por los más estrictos controles, creo mucho en los controles de la FDA, de la ANMAT; por la condición de inmunización, yo me la aplico tres veces y se la aplico a todos los míos", expresó Gutiérrez.

El jefe de Gabinete, por su parte, manifestó su postura. "Yo me voy a poner al vacuna que compre el estado argentino, que comprará la vacuna que esté aprobada. Las vacunas que ingresen al país tienen que pasar por ANMAT, que tiene jerarquía internacional en cuanto a la aprobación de medicamentos", remarcó."Cualquiera que tenga la aprobación de la ANMAT evidentemente es una vacuna que cumple con los requisitos y estándares internaciones. No hay que caer en 'engrietar' la vacuna, me parece que es una discusión que no contribuye", apuntó.

En lo que refiere a Juana, la nieta de Mirtha compartió mesa con Luis Brandoni, María Isabel Sánchez, Osvaldo Bazán, y Horacio García Belsunce; y tuvo un divertido intercambio con la cocinera del ciclo, Jimena Monteverde, con quien siempre suelen darse charlas espontáneas que descontracturan la mesaza.

