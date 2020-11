Juana Viale y Andy Kusnetzoff dieron una nueva pelea por el rating del prime time de los sábados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2020 • 11:45

Juana Viale y Andy Kusnetzoff volvieron a competir por el rating del prime time del sábado con sus respectivos programas: La noche de Mirtha de eltrece, y PH: Podemos Hablar, de Telefe.

En este caso, y a diferencia de los sábados previos, Podemos hablar agrandó la brecha, al hacer 8.2 puntos de rating promedio, mientras que La noche de Mirtha se posicionó por debajo, con 5.8. En cuanto a los picos de rating, el programa de Andy tuvo uno de 9.4, y el de Juana, de 7.6.

En lo que refiere a los invitados, Kusnetzoff recibió a Belu Lucius, Marcela Kloosterboer, Nancy Pazos, Guillermo Moreno, y Florencia Peña.

Por su parte, Juana compartió mesa con José María Campagnoli, Nicolás Trotta, Victoria Tolosa Paz, y Gino Tubaro.

En La noche de Mirtha, donde se encuentra reemplazando a su abuela, Mirtha Legrand, Viale le hizo una pregunta al ministro de Educación, Nicolás Trotta, que generó un cierto clima de incomodidad. Juana quiso saber si ahorraba en dólares o en pesos, a lo que el ministro respondió que en ambas monedas.

"¿Cambiarías todos tus dólares a pesos para dar un ejemplo?". Sin responder, Trotta contó: "Tengo mis ahorros en dólares hace siete u ocho años", apuntó. "No importa desde hace cuánto tiempo, es una pregunta", prosiguió Juana. "Uno atesora en una moneda o en un plazo fijo, yo que no entiendo...", apuntó Trotta. Campagnoli, entonces, se involucró en la charla: "O sea que no los cambiarías". "Los tengo en dólares, declarados", fue la respuesta del ministro.

Conforme a los criterios de Más información