Como todos los sábados, los conductores compitieron de manera directa para quedarse con el rating del prime time

29 de noviembre de 2020 • 10:26

Se trató de una noche atípica tanto para Juana Viale como para Andy Kusnetzoff en la puja por el rating del prime time de los sábados, dado que sus envíos, La noche de Mirtha de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe, estuvieron ineludiblemente atravesados por la muerte de Diego Armando Maradona.

El resultado. Podemos hablar hizo 9.2 puntos de rating promedio, mientras que La noche de Mirtha hizo 7.2. En cuanto a los picos, Andy logró uno de 11.1; y Juana, uno de 8.5.

Los invitados a los ciclos

La actriz, quien se emocionó al ver un video de Diego Maradona entrevistando en La noche del 10 a su abuela, Mirtha Legrand, recibió en su mesa a Fernando Niembro, Carlos Reymundo Roberts, Javier Díaz, y Gastón Recondo.

En cuanto a Andy, el conductor tuvo como invitados al Turco García, Miguel Galíndez, Jimena Cyrulnik, Diego Diaz, y Reynaldo Sietecase. El programa podía ser comentado por los televidentes en Twitter bajo el hashtag #HastaSiempreDiego.

Las lágrimas de Juana. "Me emociona ver la sonrisa de Diego en ese momento, la sentía tan...", expresó Viale, quien se tapó el rostro para cubrir las lágrimas, cuando se emitió el fragmento de La noche del 10 en el que Maradona entrevistaba a su abuela. "Y las sonrisas de 'la Tota' y la de Don Diego, qué bien estaba Diego ahí", manifestó la actriz. "Me emociona ver una persona feliz. Diego ya no está, pero esa sonrisa que tenía se la veía plena, y se nota cuando el alma está bien", expresó.

Juana abrió el programa de su abuela con la canción "La vida tómbola" de Manu Chao, compuesta especialmente para Maradona. "Hoy estamos, mañana no. Todos pensamos que este día no iba a llegar nunca, porque hablamos de Diego en presente, y el Diego se fue. Así que acá estamos, desde este lugar, brindándole un cariñoso y apretado abrazo a su familia, con todo mi respeto para ellos", fueron las palabras elegidas por la conductora para la apertura de una emisión muy emotiva de La nochde Mirtha.

