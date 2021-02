El Smithsonian Channel seguirá paso a paso una nueva expedición a Marte

La búsqueda de algún signo de vida en Marte no es nueva. Desde la década del 60, tanto instituciones estatales como empresas privadas de diferentes países (con los Estados Unidos y Rusia a la cabeza) han invertido dinero y esfuerzo para estudiar y conocer el planeta rojo. Las misiones con humanos siguen siendo imposibles por razones financieras y logísticas, pero ya se han enviado cerca de sesenta sin tripulantes, muchas de ellas consideradas exitosas.

El módulo de aterrizaje Viking llevó a a cabo el primer aterrizaje exitoso en Marte en 1976 y envió imágenes desde la superficie del planeta, mientras que el Mariner 9 (enviado en 1971) fue la primera nave espacial puesta en órbita alrededor de Marte: se mantuvo girando alrededor del planeta durante más de un año y tomó miles de imágenes que permitieron analizar con profundidad las características del lugar. Antes de esa experiencia, todo lo que había eran imágenes telescópicas borrosas tomadas desde la Tierra. La expedición del Mariner 9 amplió la información sobre Marte de manera exponencial.

Ahora la NASA planifica un nuevo aterrizaje para este martes 18 de febrero: el rover Perseverance (un astromóvil diseñado especialmente para este tipo de misiones) llegará acompañado de una flota de orbitadores que tienen el propósito de transmitir datos e imágenes a la Tierra, una aventura que el Smithsonian Channel seguirá paso a paso y acompañará con una transmisión especial titulada Dejando huella en Marte que recordará triunfos y fracasos de los últimos cincuenta años en materia de descubrimientos de los misterios del planeta. El documental, que se podrá ver por primera vez ese mismo día, a las 21, y se repetirá el martes 16 de febrero, a las 11; el jueves 18, a las 15; y el domingo 21, a las 19, muestra con mucho detalle la meticulosa construcción del Perseverance en las instalaciones del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en el sur de California. Allí se desarrollaron y se pusieron a prueba todos los avanzados instrumentos con los que cuenta el rover, entre ellos el Ingenuity, el primer helicóptero interplanetario de la historia y la primera aeronave en volar de forma controlada en otro planeta.

Con un chasis o estructura de casi tres metros de largo, el Perseverance es el rover más grande y pesado de todos los que la NASA ha enviado a Marte. Puede explorar el subsuelo y tomar muestras del terreno gracias a un taladro instalado en el extremo de su largo brazo robótico, que mide más de dos metros. Esas muestras servirán para estudiar el clima y la geología de Marte. También cuenta con veintitrés cámaras capaces de producir películas en alta resolución. Con esas cámaras, de hecho, se grabará el descenso y aterrizaje del rover.

“Aterrizar en Marte es difícil por muchas razones –explica Dan Wolf, productor ejecutivo del Smithsonian Channel–. La nave espacial llega allí viajando a 20.000 kilómetros por hora y solo tiene siete minutos para llevar a cabo un descenso suave. Por sí misma, sin control humano. Parece una locura, pero es así. Por otra parte, la atmósfera de Marte es cien veces más delgada que la nuestra, entonces una nave espacial no se desacelera tanto como cuando ingresa en la atmósfera de la Tierra. Los responsables del control de la misión en la NASA suelen vivir con mucha intensidad este tipo de misiones. Nuestra idea es que el espectador de Smithsonian Channel lo viva con esa misma emoción”.

Todas las muestras e información que puede recolectar el Perseverance están a merced del éxito de su aterrizaje, un delicado proceso que en el argot de los científicos de la NASA se conoce como “los siete minutos de terror”: es el período crucial desde que la aeronave toca la atmósfera de Marte hasta que logra apoyar sus ruedas en la superficie. Ese aterrizaje marcará el fin de una travesía que comenzó el 30 de julio del año pasado, durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19, con la partida al espacio del rover a bordo del cohete Atlas V desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos). De fallar el aterrizaje, habría que esperar dos años para que la Tierra y Marte estén alineados de nuevo para volverlo a intentar.

“Este tipo de misiones son muy importantes para Estados Unidos -comenta Wolf-. Cada presidente tiene la opción de establecer las metas de la NASA, una tarea difícil porque la mayoría de esos objetivos tardan más de cuatro años en alcanzarse. El esfuerzo por llevar a los humanos de regreso en la Luna ha sido encendido y apagado varias veces. Ahora, por fortuna, está de nuevo encendido. Pero las exploraciones robóticas como esta del Perseverance son más baratas y tienen menos carga política. Por lo tanto han avanzado de manera bastante constante, independientemente de quién sea el presidente. Son los programas con humanos los que tienen más dificultades. La misión del Perseverance ha estado en desarrollo durante una década, a lo largo de tres administraciones, y nunca fue cuestionada ni hubo intenciones de suspenderla”.

Dejando huella en Marte también contará todo sobre quiénes están detrás de esta misión espacial: un grupo multinacional liderado por una mujer, la ingeniera aeroespacial colombiana Diana Trujillo, jefa del equipo que está a cargo del brazo robótico de Perseverance.

Además, los televidentes podrán disfrutar de una experiencia interactiva a través de “Making Tracks On Mars, Mission To Mars AR”, una aplicación de realidad aumentada creada para acompañar el estreno del programa del Smithsonian Channel con un smartphone o una tablet. La aplicación –que se puede descargar gratis en las tiendas virtuales de Apple y Google Play– es similar a otra –llamada “Apollo’s Moon Shot AR”– que permitió disfrutar de experiencias interactivas vinculadas a las misiones de la NASA en la Luna y ganó un Emmy. “Esta aplicación es muy útil para complementar la experiencia de ver el documental -asegura Wolf-. De algún modo, pone la historia en manos de todos, no solo de aquellos que se suscriben a nuestro canal. Creamos juegos de realidad aumentada sobre el rover y hasta un paisaje marciano en 3D para caminar por el planeta. Es una forma nueva e inmersiva de contar historias, al alcance de cualquiera que tenga un dispositivo inteligente”.

