El susto de Georgina Barbarossa: un auto atropelló a su hijo y se fugó

La actriz de Un estreno o un velorio habló sobre el accidente que sufrió uno de sus hijos Crédito: Instagram

Casi terminando la temporada, Georgina Barbarossa pasó por el móvil de Intrusos en Carlos Paz y habló de todo: su participación en el 'Bailando 2020', sus ganas de volver a enamorarse y el accidente que sufrió uno de sus hijos días atrás, por el que inició acciones legales.

Feliz por el éxito de la temporada, la actriz de Un estreno o un velorio habló de su relación con Flavio Mendoza y se mostró muy agradecida con el productor. "Después de trabajar con Flavio no querés trabajar con nadie más. Es tan buen jefe, tan contenedor, tan buena persona. Es híper y ultra cuidadoso con su gente. Estás trabajando como en Las Vegas o Broadway con él. Es una bendición que me dio la carrera", señaló muy contenta de ser parte de esta compañía teatral.

Después de animarse a varios trucos y piruetas sobre el escenario, Barbarossa contó cómo fue la caída que sufrió días atrás en plena función. "Hay una parte que jugamos con Flavio. Le quise dar una patada en el aire pero tengo un vestido tipo sirena y me pisé la cola. Cuando vi que me caía me tiré, porque soy una chica que sabe caer. Voló el sombrero de casi un metro que tengo y me quedé con la media en la cabeza. Fue muy gracioso. Además, no me podía levantar, tuvo que venir Flavio a ayudarme", relató con lujo de detalles.

Tras confirmar que la obra seguirá en Buenos Aires a partir de abril, la actriz confesó que acaba de cerrar su participación en el "Bailando" para este año. "¿Sabés las cosas que me van a decir? Marcelo Polino me vas a poner ceros, me vas a criticar, no sé. Mi mamá me dice que no vaya. 'No quiero que te caigas, no quiero que te lastimes, no quiero que te digan cosas feas'", bromeó al respecto.

Minutos después, la actriz aprovechó el móvil para hacer una denuncia pública en relación a sus hijos, quienes estuvieron visitándola en la localidad cordobesa durante los días de carnaval. "Juan tuvo un accidente el 1 de febrero. Iba en bici y lo atropello un auto en Forest y Avenida de los Incas. Lo atropello y se fugó, siguió de largo. Ahora vino todo machacado y con puntos, por suerte fue leve. No me dijeron nada porque si no me iba caminando a Buenos Aires", relató angustiada, para luego asegurar que ya inició acciones legales y que las imágenes (tomadas por las cámaras del lugar) ya están yendo a fiscalía.

Por último, la comediante aseguró que está sola, aunque no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. "Me encantaría pero no me preocupa mucho el tema. Tenía el de la bodega y estuve lenta. Si está mirando que mande un whatsapp", lanzó muy graciosa. Y enseguida, siguió enumerando a los candidatos que se perdió. "Después el de las cabañas y el pendex de 26 años; tenía un lomazo increíble pero era un bebé", recordó, entre risas.