El susto de Yanina Latorre: "Me quisieron robar cuando llegaba al canal"

La panelista contó con lujo de detalles el incidente que sufrió esta mañana en la esquina del canal Fuente: Archivo

11 de mayo de 2020 • 12:29

Este lunes, Yanina Latorre fue víctima de un intento de robo mientras llegaba al canal para participar de Los ángeles de la mañana . Debido a la poca circulación de gente en la zona por la cuarentena obligatoria, la panelista fue sorprendida por un delincuente que quiso llevarse su bolso, aunque no tuvo éxito.

Antes de arrancar con la agenda del día, Ángel de Brito le dio la palabra a su amiga para que cuente lo sucedido: "Igual que Dora [su madre] no se preocupe. Me intentaron robar, sí", confirmó la mediática algo asustada. Y enseguida explicó los motivos por los cuales la zona se volvió más insegura a partir de la pandemia. "El canal tiene dos ingresos: Lima y Cochabamba. Nosotras siempre entramos por Cochabamba, que es donde está el estacionamiento y que está lleno de autos, de gente y de negocios, pero ahora con la cuarentena es tierra de nadie. Está cerrado el estacionamiento y no nos dejan entrar por ahí. Entramos por Lima, que te miden la temperatura", indicó.

Tras aclarar que no le robaron nada, Latorre comenzó a relatar con lujo de detalles el incidente: "Caminé una cuadra y en la esquina me quisieron robar. Yo lo vi venir, me salió un pibe debajo de la autopista y dije: 'Me va a robar'. Miré para atrás, pero pensé: 'Si me vuelvo, me va a engrapar, me mata'. Él venía caminando con una mochila y tenía un barbijo, tendría unos 16 años. Se me vino al humo, se me prendió del bolso y la cartera pero yo zafé, grité y corrí, lo que no hay que hacer", advirtió.

En cuanto a los motivos de su reacción, confesó: "Es que me robaba todo lo que tenía, los maquillajes... Yo llevo como una cartera grande y un bolso en el que, como ahora estamos con el tema del coronavirus, tengo mi alcohol en gel, mi mate, mis maquillajes. Vengo muy cargada, o sea que no podía soltar nada".

Por último, y con intenciones de llevar tranquilidad a su familia, la mujer de Diego Latorre aclaró: "Estoy perfecta, no me pasó nada, me duele la cabeza nada más".