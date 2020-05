Horacio Pagani tiene su propio tango, escrito en los Estados Unidos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020 • 01:21

Eterno periodista deportivo especializado en boxeo y el fútbol, hoy reconvertido en figura mediática. Tanguero de alma, y sobreviviente de una estirpe arrabalera. Lo único que le faltaba a Horacio Pagani era que su ADN se fundiera al ritmo del 2x4.

Y sucedió a través de Marcelo Guidi, un argentino que vive en California y decidió, de la nada, dedicarle un tango. "Me emocionó mucho -contó el periodista en TyC Sports -. Mirando los tuits veo que uno me dice que me dedicó un tango y pensé que era una sanata de uno que me estaba cargando . Lo escuché y me dio un impacto. Fui tomando dimensión a medida que mis amigos me decían que me pintaba tal cual era. Se conoce que este hombre me conoce bien".

El segmento del programa Súper Fútbol terminó con la canción como parte de un clip, y la ovación de pie de todos los panelistas, a un Horacio que por cuestiones de edad realiza su participación desde la casa, desde que se declaró la pandemia de coronavirus.

El mismo cuadro se repitió a la noche en Bendita , cuando nuevamente se abordó el tema, pero esta vez con una sentida introducción de parte de Beto Casella: "Esta parecía una canción más dedicada a alguien del programa, pero cuando la escuchamos vimos que era algo muy profesional, con un contenido fabuloso y una letra muy sentida. Nos emocionó a todos, y por supuesto a Horacito. Un homenaje en vida con muy buen gusto".