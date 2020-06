El tenso momento de Nicole Neumann: le estornudaron muy cerca de la cara mientras daba una nota Crédito: Instagram

Con barbijo y un rociador con alcohol en su mano, Nicole Neumann se prestó a dar una entrevista en la puerta de la productora de su programa, Nosotros a la mañana . Allí, mientras conversaba con el notero de Hay que ver sobre el estado de salud de su amiga Lizy Tagliani y su miedo a contagiarse de covid-19 , vivió un momento de tensión cuando un transeúnte estornudó a pocos centímetros de su cara.

El hombre, que también llevaba un tapabocas, ingresó inmediatamente al edificio de la productora mientras Neumann, incómoda, atinó a disparar con el rociador en la dirección en la que había oído el estornudo. Luego de unos incómodos segundos de silencio, la panelista disparó: " Horrible el gesto. Ya después veremos quién fue. Es como el que entra en Estados Unidos a un avión diciendo que tiene una bomba ".

Por la tarde, cuando José María Listorti presentó la nota, aseguró que aquel hombre es un técnico de la productora y reveló que Neumann pidió el material para saber quién fue y solicitar que se tomen medidas al respecto.

Si bien a la hora de presentar el tape, Listorti se mostró serio, al volver al piso se lo vio risueño y repitiendo, como si fuera un mantra, la frase "No te rías". Dos de las panelistas que se encontraban junto a él, Marcela Coronel y Lourdes Sánchez, intentaron quitarle dramatismo a las imágenes. Mientras que la periodista aseguró que lo ocurrido "no fue hecho a propósito", la bailarina explicó: "Cuando te viene el estornudo, no te lo aguantás".

Carolina Molinari no estuvo de acuerdo. "Hay gente que sí cree que fue a propósito, que fue un chiste de mal gusto". Listorti, entonces, respondió con una "humorada": " ¿El tipo será alérgico a Nicole?" . Desde su casa, la otra conductora del ciclo, Denis Dumas, en un principio, no pudo contener su risa y luego expresó: " Qué difícil debe ser para Nicole trabajar pensando tan mal de sus compañeros. Ella lo primero que piensa es que se lo hicieron a propósito. Es como trabajar con enemigos ".