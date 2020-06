Ventura y Tauro eran amigos y se distanciaron luego de la salida del director de Aptra de Intrusos Crédito: Captura de pantalla

Si bien Luis Ventura asegura no tener contacto con Marcela Tauro , el periodista muestra respeto por quien fue su compañera en Telepasillo, Intrusos y, próximamente, se sumará a F antino a la tarde , en América TV .

A poco de que se diera a conocer la incorporación de la expanelista del ciclo conducido por Jorge Rial al programa de Alejandro Fantino, Ventura reflexionó acerca de qué le genera el hecho de volver a encontrarse en el ámbito laboral con quien solía ser su amiga. "Soy un profesional y no es la primera vez en la que tendría que compartir trabajo con alguien con quien no tengo relación, porque hoy no tengo relación", dijo a LA NACION.

Y agregó: "Con Tauro no trabajé en Intrusos por primera vez. Trabajé con ella en Telepasillo , fue un exitoso ciclo de chimentos que hizo Canal Trece a la tarde. Mirá lo que son las cosas, me conocí con ella a propósito de un enfrentamiento que tuvimos por defenderlo a Jorge Rial. Él había tenido una enemistad con ella y yo tomé partido a favor de Jorge. Ella un buen día me llamó por teléfono y me preguntó qué me pasaba con ella. Ahí aclaramos los tantos y, bueno, nació una relación de amistad de mucho tiempo".

"Después vino Intrusos. Yo fui una palabra decisiva para traerla a ella porque me preguntaron y dije lo que me parecía de Tauro. Sabía de su paso por Radio Mitre y di mi opinión a favor de que entrara al ciclo. Este medio es un pañuelo, uno sabe que se va a cruzar todo el tiempo con quien ha compartido algún programa", sumó.

Sobre cómo se enteró de la incorporación de Tauro al programa de las tardes de América , reveló: "Me llamó Fantino. Evidentemente me toma como referencia en algunas cosas, y me preguntó cómo veía a Tauro para sumarse al programa. Y bueno, yo le di una explicación con respecto a lo que pienso de ella profesionalmente. Separé lo que pienso en lo personal. Ahí me di cuenta de que había un tanteo de lo que estaba pasando. Al llamar para preguntarme, me estaban comunicando. Después me llamó [el productor] José Nuñez, hablé con [la gerente de programación] Liliana Parodi y gente que tiene que ver con el canal. El que tiene un camino recorrido sabe que cuando el río suena es porque agua trae".

Al ser consultado sobre si se tomaría un café con ella, contestó: "No es algo que me pregunte, ni me quite el sueño. Tengo las cosas claras, ojalá le vaya bien, que Dios la ayude y que a mí no me desampare".

Ventura y Tauro se distanciaron en 2014, en medio del escándalo que se desató a raíz de las declaraciones que hizo el periodista en Intrusos acerca de su relación extramatrimonial con la vedette cordobesa Fabiana Liuzzi. Durante su descargo, ella lo cuestionó y se retiró del estudio, como una forma de manifestar su disconformidad con lo que estaba diciendo. Al día siguiente, Ventura fue desafectado del ciclo conducido por Rial y, desde entonces, no hubo más comunicación entre ellos.

Tauro, sobre Ventura: "Somos dos profesionales"

Tauro volverá a compartir pantalla con Ventura, tras su distanciamiento Crédito: Instagram

Por su parte, en diálogo con LA NACION , Tauro no solo confirmó que va a ser parte de Fantino a la tarde desde el próximo lunes sino que aseguró que con Ventura son dos profesionales y que le parece bien volver a trabajar con él.

"Yo ya trabajé en Telepasillo . No nos conocíamos y él no hablaba bien de mí por ser amigo de Jorge. Coco Fernández era el productor. Él nos reunió café de por medio y trabajamos genial y nos hicimos amigos. Después él se fue a Intrusos, y yo a Indomables con Lucho Avilés, y más tarde compartimos Intrusos" , detalló la periodista.

Además, Tauro aseguró que no tuvo contacto con el miembro de la producción de El Club del Moro, en La 100, que dio positivo en el test de coronavirus. Si bien ella es parte del ciclo radial, no se habría cruzado con la persona contagiada, por lo que no habría motivo para no ir al piso del programa de Fantino el próximo lunes.