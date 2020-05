Entre chicanas, Nicole Neumann volvió al piso de Nosotros a la mañana Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020 • 13:04

Después de 40 días, Nicole Neumann volvió a Nosotros a la mañana , el programa de eltrece del que es panelista desde hace más de dos años. "Bienvenida, Nicole. Te fuiste con escote y volviste con polera", bromeó Joaquín "El Pollo" Álvarez. "Podemos hablarte ahora que viniste y podés volver al grupo del WhatsApp", agregó luego, en tono de chicana.

"Cuando quieran, pero igual estoy en el otro grupo. Estoy muy contenta de volver. Lo único que no me gusta es salir de casa de noche, porque a las 7 de la mañana todavía es de noche", retrucó la modelo. Y es que, según trascendió, la posibilidad que tuvo Neumann de participar del programa vía Skype no había caído del todo bien entre sus compañeros , que siguieron yendo al estudio pese al contexto de pandemia.

Entre chicanas y después de 40 días, Nicole Neumann volvió al piso de Nosotros a la mañana 01:56

Video

Más tarde, Nicole contó en Los Ángeles a la mañana que en un momento se vio imposibilitada de trasladarse hasta el piso para participar de Nostros a la mañana, pero que finalmente había conseguido resolver esa situación. "Tomamos todos los recaudos, nos toman la temperatura, hay alcohol en gel. Yo soy exigida, y mis compañeras también porque todas son madres y siguieron viniendo. Yo no lo hice por razones de fuerza mayor", aclaró. ¿Acaso fue porque Fabián Cubero no quería que Nicole trabajara en cuarentena poniendo en peligro la salud de sus tres hijas? Nicole minimizó la pregunta de los noteros: "Todo lo que hago está mediado con abogados. Cuando doy un paso es porque está todo bien. Cuando estoy con mis hijas no voy a venir al programa, sólo la semana que están con su papá".

Hace algunas semanas Cubero mostró en redes sociales que recibía a sus hijas con un asado y muchos pensaron que era una provocación para Nicole que, se sabe, es vegana. "Mis hijas siempre comieron asado, no lo tiene prohibido. No es noticia", aclaró ella, tratando de despejar sospechas.

La modelo también contó que habló con Susana Giménez, que la trató de "tarada" luego de que ella opinara sobre su decisión de "devolver" un cachorro al criadero en el que lo había adquirido . "Nos mandamos mensajitos y todo bien. Le expliqué que todo se tradujo de mala manera y le aclaré lo que dije. La admiro de toda la vida, sé que ama a los animales tanto como yo. No es tiempo de confrontar", señaló.

También Nicole contó que habló con Federico Bal, que está probando un cambio de alimentación, más sana y sin carnes, para acompañar al tratamiento contra el cáncer que lleva adelante . "Hablé con Fede y nos mandamos muy lindos mensajes. Ojala que le sirva para sanarse lo antes posible", destacó.

Finalmente, Nicole contó que la contactaron de la producción del "Bailando por un sueño", aunque la oferta no la tentó del todo: "Es verdad que me llamaron, pero para bailar. Y ya no volvería a bailar. Como jurado podría ser".