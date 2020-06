Ernestina Pais: "Me coparía salir con Ceferino Reato, porque somos opuestos y nos divertimos" Fuente: Archivo

Además de ser panelista de Intratables , Ernestina Pais tiene un conocido restaurante en el barrio de Retiro que permanece cerrado por la cuarentena . "Cuando arrancó todo esto, estábamos en igualdad de condiciones y todos los restaurantes tuvimos que cerrar. Nuestro fuerte es el lugar porque el edificio en el que está tiene 107 años y una escalera de mármol de Carrara que casi ya no existe. Ahora estamos tratando de organizarnos con los empleados que viven más cerca y acomodamos las mesas respetando el distanciamiento social para cuando podamos abrir", explicó, sin perder el entusiasmo.

"Mientras tanto hacemos delivery y vendemos comida envasada al vacío, que está precocida y conserva nutrientes y sabores. Los gastronómicos vamos a abrir en otro mundo. Hace veinte años que estamos trabajando, no somos improvisados", reflexionó luego, en diálogo con Los ángeles de la mañana . "Muchas personas se encontraron y se abrazaron acá. Yo conocí al padre de mi hijo en Million y me hice el test de embarazo en el baño que está abajo. Me acuerdo que ese día teníamos un evento y estábamos organizando todo. Sospechaba que estaba embarazada, no aguanté más, pedí una copa, me compré un test de embarazo en la farmacia y me lo hice. Me abrazaba con la gente del evento que no sabía quién era y le decía que estaba embarazada", recordó entre risas.

Ernestina también contó que muchos músicos pasaron por el lugar: "Vino Coldplay a tocar a River e hicieron una fiesta privada a la que no vino nadie porque todo era secreto. Y las fiestas funcionan de boca en boca. Yo estaba con mis amigos en la terraza y ellos estaban solitos. Pasaron los Rolling Stones, U2...". Ángel De Brito, el conductor del ciclo de eltrece, quiso saber con qué músicos tuvo romances a lo largo de los años: "Nunca fui grupie. Hice una revista de rock, Los Inrockuptibles y conocí a todos los músicos, y entonces no le di a ninguno. Tienen un ego muy grande y ya de arranque somos tres, el músico, su ego y yo. Pero sí me divertí con músicos pero no cuenta como pareja. Si hubiera estado con todos los que se me adjudican, tendría 107 años".

Luego, le propusieron un juego y le preguntaron con qué compañero de Intratables tendría un romance. "No saldría con ningún compañero porque me la baja y siempre fui libre en mi forma de hacer, pensar y decir. Pero con el que más me coparía salir es con Ceferino Reato. Es mi novio de Intratables porque somos opuestos y nos divertimos . Es el romance del año. Con Diego Brancateli me iría de copas. Reato me parece mucho más jugoso. Soy aburrida en el sexo, no hice tríos, no estuve con mujeres. No fumo porros ni me volví homosexual", bromeó, entre risas, chicaneando a Beto Casella .

Intratables: el cruce entre Ernestina Pais y Ceferino Reato 01:01

Video

Pais contó también que estaba conociendo a alguien cuando se declaró la cuarentena obligatoria: " Estaba por tener una historia , venía muy bien, habíamos ido a comer. Vengo de una separación con alguien menor, y me gustaba la idea de estar con alguien más grande. Pero me agarró la cuarentena".

Mamá de Benicio, de 16 años, aseguró que hay días que no lo deja "salir ni a la esquina". "Vivimos a cuatro cuadras con el padre [el fotógrafo Alejandro Guyot], así que cuando ya no aguanta más a un progenitor, se va a la otra casa. Como dice mi mamá, los adolescentes son psicópatas temporarios. Estuvo dos meses y medio encerrado en su cuarto y ni se había enterado que había cuarentena. No llamaba a la abuela todos los días y ahora lo hace. Y esto lo ayudó también a reflexionar un poco sobre la realidad. Mi hijo es una persona muy fuerte y que me sostiene un montón. Por momentos hablamos profundamente y me siento muy acompañada", aseguró.

Pais también tuvo palabras muy amorosas para con su mamá Milka y se detuvo a hablar sobre el vínculo con su hermana Federica: " Todas las situaciones extremas hacen que te olvides de algunas cosas y redimensionar la realidad. Nunca las relaciones son lineales, porque tenés que reconstruirte como familia cuando te atravesó una tragedia como nos pasó a nosotros con la desaparición de nuestro padre. Pero somos buena gente las tres, con lo cual más allá de los errores, entre nosotras no hay facturas: hay historia. Federica es una persona excelente, maravillosa. Está haciendo radio y siempre fue fóbica, por eso tiene perfil bajo. Es lo opuesto a mí. Eso es lo que la gente cree que nos distancia y no es así".