Revelación como jurado del Cantando 2020, Karina "La Princesita" Tejeda transita por una delgada línea entre un explosivo perfil mediático y su estatus de experimentada cantante. Hoy dueña de un espacio en el que pensó que iba a quedar desubicada en comparación al resto ("No sabía si aceptar, pero la estoy pasando bien"), la intérprete pasó por Estelita en casa para someterse al irreverente cuestionario del personaje de Jey Mammón.

La entrevista fue de mayor a menor, como suele suceder en el esquema de programa que plantea el artista. Así, la invitada comenzó contando una anécdota muy curiosa de su infancia: "¿Sabías que mi nombre me lo puso una enfermera? La cosa fue así, mi vieja esperaba un varón, nadie de la familia había elegido nombre, así que cuando nací no sabían cómo ponerme. Entonces la enfermera le dijo a mi mamá: 'le pongo Karina como mi sobrina'. Después cuando me fueron a anotar en el registro no se los dejaron cambiar así que por eso me quedó Karina".

En el cuarto de hora que dura el ciclo, Karina habló de sus peleas mediáticas con Ángela Leiva y Marina Calabró. También reveló una charla con Valeria Lynch en un aeropuerto luego de que se dijera que esta la había querido dejar afuera del show Las elegidas: "El rumor fue verdad, Lucía Galán y Patricia Sosa habían nombrado a Valeria. Yo tengo buena onda con las tres así que decidí no escuchar, dejar pasar y fui. Nos cruzamos en un avión y ella me vino a hablar, me dijo que sería incapaz de hacer una cosa así. Yo no quise pensar demasiado, mi respuesta fue: 'De última, si alguien quiso impedirlo, yo terminé cantando igual así que no me importa'".

Sobre el final, y como parte de una sección llamada "Sí o sí" donde no hay lugar para la tibieza, Jey le planteó la fantasía de una noche de "sexo desenfrenado" y tres opciones ineludibles: Pepe Cibrián Campoy, Nacha Guevara, o El Polaco (en el lugar donde, curiosamente y siguiendo la lógica de enumerar al jurado, tendría que haber estado Moria Casán). Karina, hábil, respondió: "Pepe no me tocaría un pelo, me lo diría en la cara. Así que me parece bien. Por ahí llama a un tercero, así que si en algún momento quisiera sumar lo tendría en cuenta".