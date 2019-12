Tras su despedida del fútbol, ¿Fabián Cubero cerca del Bailando 2020?

El futbolista fue tentado para participar del Bailando 2020. Crédito: Instagram

12 de diciembre de 2019

Hace unos días el rumor de que Fabián Cubero y Micaela Viciconte podrían ser una de las parejas convocadas para el "Bailando 2020" comenzó a sonar fuerte. Este jueves, el futbolista -recientemente retirado- habló con Hay que ver y si bien aclaró que no descarta la posibilidad de estar en la pista más famosa del país, contó que lo asusta tanta exposición. "Aparte vengo muy mal con el baile, no hay ritmo en el que me defienda, salvo en los lentos", bromeó con el cronista de Elnueve.

Su novia, Viciconte, había dicho: "Me copa la idea de bailar con Fabi, aunque seríamos los primeros eliminados". Y Cubero se mostró dispuesto a cumplirle el deseo. "A Mica le gusta el certamen. Tiene una gran relación con la gente de la productora, de hecho esta temporada fue convocada por Fede Hope y el Chato Prada para hacer temporada en Carlos Paz. Pero lo está hablando ella, yo todavía no tuve ninguna reunión".

A partir de su reemplazo a Pampita Ardohain, el nombre de Nicole Neumann empezó a sonar fuerte entre los candidatos para el jurado del año que viene. Luego de señalar que no le tiene miedo a la posible presencia de su ex y la madre de sus tres hijas, el deportista imaginó cómo sería su reacción ante una posible devolución de su parte. "Me quedaría callado. No le discutiría nada al jurado", señaló.

Por último, contó cómo fue su último partido en Vélez Sarfield y explicó los motivos por los cuales sus hijas Indiana, Alexia y Sienna no estuvieron presentes. "Estuvo muy lindo. Por la emoción y el cariño que me regaló la gente, el último partido dentro del [estadio] Amalfitani tuvo un sabor especial. Las nenas no vinieron porque era el fin de semana que les tocaba con la mamá y la verdad que no quise pedirle de cambiar el día porque no sabía si iba a entrar ni a qué hora iba a terminar. No daba la situación", dijo, aunque adelantó que sí van a asistir el día de su despedida en Mar del Plata.