Fabián Doman se casa y estudia firmar un contrato prenupcial

El flamante conductor de Intratables estudia de qué modo dejar legalmente asentado el patrimonio suyo y el de su pareja, María Laura de Lillo, antes de dar el sí Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2019 • 18:22

Un año muy movido para Fabián Doman . Por un lado, dejó luego de varios años su ciclo, Nosotros a la mañana para ponerse al frente de Intratables, y por otro, planea su boda con su pareja, María Laura de Lillo. "Probablemente sea este año. En enero le encargué un traje a un sastre y me lo dieron hace un mes. Hace un año y medio que estamos juntos y me gusta todo de ella, nos reímos mucho juntos y tenemos muy buen sexo", reveló en Involucrados.

Pero el traje no es lo único que prepara Doman, ya que el conductor viene definiendo algunas cuestiones económicas antes de dar el sí. "Hay un montón de maneras de casarte, con prenupcionales o separación de bienes, entre otros y aún no sabemos cuál vamos a firmar", explicó sobre esta posibilidad que está contemplada dentro del nuevo Código Civil desde el año 2016.

Ana Rosenfeld , abogada del conductor, anticipó que en breve se juntarán todas las partes para terminar de cerrar el acuerdo. "El sábado tenemos una cena para conversarlo y ajustar los detalles. Hoy por hoy el casamiento trae formalismos pero consecuencias en lo económico. Cuando uno tuvo una experiencia previa, se casó, se divorció y el divorció dejó algún tipo de huella, puede reacomodar las cosas en los sentimientos sanando o con una nueva pareja, pero no en lo económico. Este nuevo código contempla una separación de bienes: vos vas con tal activo, pasivo o donaciones, las dejás claras y queda un registro", explicó la letrada que además, es amiga de Doman.

Además, Rosenfeld consideró que De Lillo es "una mujer ideal para él, la conozco mucho, hemos salido los cuatro en pareja. María Laura es una mujer con muchas cualidades, una de ellas es la tolerancia, entiende los horarios de él... Es una linda pareja".

Recordemos que el conductor alcanzó una gran popularidad tras separarse de su colega, Evelyn Von Brocke, de quien se divorció en 2013, tras 20 años juntos y dos hijos. Pia Shaw al mando del programa, quiso saber si fue la madre del flamante conductor de América la que le dio la idea de hacer este contrato luego de la mediática separación de bienes que tuvo con su exnuera. "Yo no creo que Fabián necesite el consejo de la madre", opinó Rosenfeld y agregó: "Si deciden dar este paso, es porque quieren estar juntos de por vida, con una libreta de por medio, lo del contrato es superfluo. Lo que sí, todavía no me dijeron la fecha de la boda así que aún no me compré el vestido".

Luego de la separación, Evelyn apostó nuevamente al amor y volvió a casarse, en esta ocasión, con el cirujano Juan Viaggio .