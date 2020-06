Federico Bal: "Me daría mucho miedo ser padre con todo lo que pasa en el mundo"

El actor reveló sus miedos sobre la paternidad Crédito: Instagram

Tras haber finalizado las seis semanas de tratamiento contra el cáncer de colon , Federico Bal habló con Informados de todo y contó cómo son los próximos pasos a seguir. Además confesó que extraña mucho a su papá y habló sobre cómo pasa sus días aislado y sus miedos a la hora de ser padre.

"Estoy con fuerza, no me siento mal. Más adelante me tengo que hacer todos los estudios de nuevo para ver si el tratamiento funciono o si me tengo que operar ", relató el actor mientras advirtió, una vez más, la importancia de hacerse los controles a tiempo. "Mi abuelo lo tuvo a los 50, mi papá a los 40 y yo a los 30, este gen se despierta cada vez más temprano. Por eso cuando me enteré, llamé a todos los jóvenes de mi familia para que se hagan los estudios", reveló.

Instalado desde hace un tiempo en la casa que la familia tiene en Ingeniero Maschwitz, el productor reveló quién fue su dueño anterior: "Acá vivía 'el flaco' Spinetta con su familia. Tiene mucha magia este lugar. Siempre nos gustó esta zona. Mamá la renovó y quedó divina. Ayer me hice una huerta, estoy trabajando mucho la tierra. Por suerte, la cuarentena me agarró con un poco de verde, me da tranquilidad", expresó.

Sobre su novia. Bal contó que vive con su novia, Sofía Aldrey, "una gran mujer", y su perro. "Sofi me cuida un montón. Se está comiendo el garrón de estar con esta versión de hombre un poco golpeado, pero me acompaña mucho. Gracias a ella me hice el estudio. Yo lo dejaba pasar y ella fue un gran empujón", confesó.

Sobre las cosas que lo inspiran. Tras asegurar que está haciendo mucha catarsis a través de su trabajo, el actor y productor contó qué cosas lo inspiran a escribir: "Estoy escribiendo un montón. A veces me levanto con la cabeza tan cargada que los dedos se me van solos en la compu. Tengo mucho humor negro, escribo sobre cosas que me pasan y vivo a diario". Y enseguida compartió una divertida anécdota que vivió en la calle: "Hace poco estaba paseando a mi perro y me crucé con una familia y un nene le dice a su hermana: 'Mirá Fede Bal'. Como la chica no me reconocía, le dice: 'el del Bailando...', como tampoco me ubicaba le dice: 'el que salía con Laurita', 'el que tiene cáncer'. A partir de eso empecé a escribir, son cosas que me causan gracia. Es la mejor manera de poder afrontar un tratamiento tan grande como el que estoy haciendo", agregó.

Sobre la polémica frase de su madre. En cuanto al comentario que hizo su madre Carmen Barbieri sobre las causas de su enfermedad, en el que culpó a la angustia que le generó su relación con Barbie Vélez, Bal aclaró: "Elijo creer que es algo hereditario. Hay estudios que dicen que todo es por algo, por cosas que uno no digiere o se hace mala sangre en la vida, pero mamá habló en general, no quiso vincular a nadie en particular. Habló de lo que sufrí en una época con una expareja. Hoy estoy tranquilo y, por suerte, se supo cómo fueron las cosas. Elijo quedarme con los buenos recuerdos".

Cambio de vida y paternidad

En cuanto a cómo esta enfermedad cambió su visión de las cosas, confesó: "Yo lloro, abrazo a mis amigos y les digo lo que los amo. Antes ponía las prioridades en otras cosas, me preocupaba el qué dirán, me enojaba por pavadas, si mi equipo de fútbol perdía. Ahora hay muchas cosas que voy a cambiar".

Por último, el actor habló de sus ganas de ser padre, aunque en un futuro lejano y, tras acordar con los dichos de Lali Espósito sobre la responsabilidad de traer un hijo al mundo, agregó: "Traer un hijo al mundo es una responsabilidad enorme, es algo que se te va de las manos . Me daría mucho miedo con todo lo que pasa en el mundo con el bullying , la violencia, y los abusos".