Fernán Mirás interpreta a uno de los personajes más siniestros de Argentina, tierra de amor y venganza . El dueño del burdel fue protagonista de una subida escena con una colega. Pero la cosa no termina ahí porque la pareja de esa compañera también es parte del elenco de la tira de eltrece.

Al ser consultado por a relación con Benjamín Vicuña y la China Suárez , el actor contó a revista Gente: "Con Benjamín me llevo bárbaro. Seguro que lo veo más que la China. Es más, muchas veces le comento a ella: '¿Querés que te cuente cómo anda?, ¿cómo le fue hoy?'".

La escena que no pudo menos que incomodarlo es en la que Samuel Trauman, su personaje, viola a una de las chicas del burdel, la polaca Raquel (interpretada por la China). Tras la pregunta sobre qué opina Vicuña sobre ese tipo de requerimientos del rodaje, contestó:"No me dice nada. Pero cuando filmé la escena de la violación, que me pareció un horror, le dije: 'El otro día, cuando estaba violando a tu mujer...'. Y seguimos hablando. Nos divertimos. Los dos me caen bien".

Este 2019, Mirás goza de buena salud en lo que a trabajo respecta. ATAV ha sido bien recibida por el público en tiempos donde las ficciones nacionales no están rindiendo como antaño. Aunque su vida personal no parece ir por el mismo carril: se separó de su mujer María, después de 20 años.