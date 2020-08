Fernando Burlando, abogado de Claudia Villafañe, aseguró que Diego Maradona es "un fantasioso" Crédito: Instagram

Esta semana se conoció la noticia sobre el revocamiento del sobreseimiento de Claudia Villafañe en la causa por robo, estafa y evasión y el viernes, su abogado Fernando Burlando habló con Informados de todo e hizo referencia a esta decisión judicial de reabrir la investigación por la ruta del dinero de Diego Maradona.

"En esta causa, como en todas las que tramitaron contra Villafañe, donde Maradona la denuncia por robo y estafa, jamás demostró en su patrimonio dónde esta esa fuga. Maradona la denuncia porque tiene un inmueble, un auto, un reloj, pero jamás probó de dónde salió ese dinero. Jamás probó que le hayan robado", comenzó el abogado de Claudia vía Skype.

Tras aclarar que "están tratando de buscar un fantasma donde no lo hay", Burlando aclaró que la investigación que se está llevando adelante es sobre situaciones que pasaron hace diez años. "Se atacan dos declaraciones juradas, del 2010 y 2011, y desde el punto de vista impositivo ya está prescripto ese período y también extinguida la acción penal", indicó.

Al tiempo que destacó la inocencia de su clienta, el letrado advirtió que para terminar con las especulaciones, Villafañe se dejó investigar. "Se expusieron los distintos movimientos económicos de Claudia. Es feroz lo que hicieron y todo por un capricho. Dicen que tiene sociedades con nombres cambiados, y no probaron nada. Maradona es un fantasioso. El hecho de que Claudia tenga un inmueble no significa que sea de él o que lo haya comprado con plata de Maradona. Si ha crecido su patrimonio no es porque le ha robado a Maradona", concluyó molesto.