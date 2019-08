Fernando Dente contó de qué modo cambió su vida el poder hablar abiertamente sobre su historia personal Crédito: Instagram

Fue un año convulsionado para Fernando Dente. A su lanzamiento como cantautor, se le sumó la necesidad de "salir del closet" primero y luego de contar que su padre biológico es un cura que fue catequista de sus hermanos mayores y vivió una historia de "amor prohibido" con su madre.

Pasados ya los cimbronazos que trajeron esas revelaciones, el actor y cantante estuvo en Cortá por Lozano, por Telefe, y se confesó. "Estoy pasando un momento muy lindo. Fue un año en el me pasó de todo. Y no tenía nada pensando sino que me fue sorprendiendo en el camino. Ni sabía que iba a contar lo que sé de mis orígenes a una revista y que iba a salir en la tapa", aseguró. "No me arrepentí porque sabía que estaba haciendo algo bueno para mí. Era una mochila que cargaba y que no tenía que ver conmigo. Me sentí liberado y poderoso. No tienen con qué correrme ahora, está todo sobre la mesa. Tengo la sensación de libertad", relató.

Luego, Dente contó cómo sobrelleva la reacción de sus hermanos, que no se mostraron muy cómodo con las revelaciones que hizo sobre su historia. "Mis hermanos recibieron la noticia como pudieron. Creo que bien. Más o menos, pero todo bien. No quiero que nadie la pase mal pero es algo que necesité hacer. Ya fue. No elegí cómo llegar al mundo; es lo que me tocó. Mi historia tiene un final feliz, porque así me siento", indicó.

Haciendo memoria sobre su infancia y adolescencia, Fernando dijo: "No intuía que mi papá no era mi papá. Después, cuando me enteré, me hicieron ruido algunas cosas. Creo que mi papá no lo sabía pero lo intuía y eligió adoptarme y quererme. Era especialmente cariñoso conmigo y se esforzaba por comprenderme. Creo que los vínculos se construyen y nada es más poderoso que eso".

También explicó que conoció a su padre biológico pero que hoy no mantienen un vínculo: "Lo conocí un año después de enterarme. Estuvo bien. Es algo que ya está resuelto. Después que salió la revista viví un momento pesado, de angustia, no sabía que era algo tan pesado. Y lo canalice escribiendo una balada".

Además, hubo espacio para hablar de amor. "Siento que me estoy por enamorar, aunque no me gusta nadie. Pero tengo el deseo. Me siento más grande, estoy por cumplir 30 el año que viene", contó. "Me gustaría conocer al Ricky Martin y al marido. Son lindos, aunque están medio grandes", bromeó.

"Tuve una pareja 24 años más grande que yo cuando tenía 23 años. Pero ya está. No quiero estar con alguien tan grande", siguió el ex High School Musical, antes de agregar que, quizá, no hubiera contado que es gay si sus padres aún vivieran. "Me liberé mucho cuando murieron ellos; lo hubiera hecho igual pero creo que me hubiera llevado más trabajo. Perder a mis padres me ayudó a prepararme para las despedidas, por decirlo de una manera. Recuerdo que mi mamá, que era mi fan número uno, me decía que el universo se había complotado para que naciera".