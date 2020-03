Flavio Azzaro, varado en Indonesia: "Acá no lo implementaron el aislamiento"

El periodista deportivo contó cómo se vive la pandemia de coronavirus en el sudeste asiático Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 14:08

Desde Indonesia , y sin poder volver al país , Flavio Azzaro contó cómo se vive la pandemia de coronavirus en el continente asiático y habló de su imposibilidad para trasladarse a otro sitio: "En breve cierran el aeropuerto", expresó preocupado.

Vía Skype, el periodista deportivo se comunicó con Informados de todo y contó los motivos por los cuales se encuentra en el sudeste asiático en estos momentos. "Estoy hace 92 días recorriendo gran parte del mundo, filmando un programa que, si Dios quiere, en breve va a salir al aire. En este caso, me encuentro en Bali a la espera de lo que serán los próximos 15 o 20 días aquí, porque el 20 cierra el aeropuerto y vamos a tener que redireccionar un poco para dónde seguimos", informó al respecto.

Mientras que en Indonesia ya hay 5 muertos y 172 contagiados, el conductor aseguró que la población allí no está en cuarentena. "Acá no lo implementaron el aislamiento. Lo que uno trata de hacer es no ir a lugares donde hay mucha gente, no ir a los shoppings, en los aeropuertos las veces que me tocó viajar lo hice con un barbijo. Sí lo que se nota acá es que el turismo no existe, no hay absolutamente nadie", advirtió.

"En indonesia no hay muchos controles. En Singapur nos han controlado mucho más. Tailandia, por ejemplo, aun permite el ingreso de cualquiera, no hay restricciones. Lo que me parece, según lo que veo, es que lo que pasa ahora en Argentina y en Europa acá en Asia se vivió hace un mes y pico. Esa paranoia, esa sensación de no saber bien qué hacer, creo que acá ya se vivió por su cercanía con China", agregó Azzaro mientras aclaró que si bien no hay negocios cerrados, ya no se reciben más turistas.