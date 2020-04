La modelo dio detalles de cómo eran los encuentros de Susana Giménez y Facundo Moyano en su casa

Desde hace dos meses varada en Miami por la pandemia de COVID-19, Floppy Tesouro opinó sobre el supuesto triángulo amoroso que habría existido entre Susana Giménez, Facundo Moyano y Nicole Neumann , el motivo por el que habría "mala onda" entre la conductora y la modelo .Tras contar cómo eran las cenas en su casa, la modelo advirtió que Nicole jamás participó de ellas y defendió a la diva de los teléfonos.

Instalada en Brickell, Tesouro relató cómo está viviendo la cuarentena lejos del país: "Estamos bien, por suerte con salud, pero en estas circunstancias uno extraña su país. Quedamos varados acá porque estábamos de viaje en familia, así que esperando ser repatriados. Buscando actividades, yo que vivo a 220 y que no paro en todo el día, imagínense mi hija. Hacemos pulseritas, cocinamos, hacer gimnasia", enumeró.

Mientras aseguró que en Estados Unidos hay más permisos que en la Argentina, la expanelista de Incorrectas advirtió que de todos modos ellos están respetando la cuarentena estrictamente: "Acá se puede caminar por la isla, pero por una cuestión de resguardo no lo hacemos. Tratamos de cuidarnos. Las playas abrieron pero una zona más alejada, así que no estamos yendo", contó.

Casi sin poder escapar del tema, Floppy opinó sobre el supuesto triángulo amoroso que habría existido entre Susana Giménez, Facundo Moyano y Nicole Neumann y contó cómo eran los encuentros en su casa. "Lo único que puedo decirles es que yo hago cenas de amigos, y en esas cenas estuvieron Susana y Facundo. Comimos, jugamos al jenga, al truco, nos divertimos un rato. Facundo es amigo de mi esposo [Rodrigo Fernández Prieto], a raíz de eso se hizo amigo mío también. Con Susana he tenido buena onda desde siempre, hemos salido a comer varias veces", comentó sobre su relación con los protagonistas de esta historia.

Si bien desmintió que haya existido una relación amorosa entre ellos, la chica amante del fitness no quiso dar demasiados detalles: "En la vida privada de la gente no me meto. Somos un grupo de amigos real. Nació de nosotros armar esas cenas. Ellos tienen una gran amistad y eso se sabe, lo contaron ellos. En mi casa debo admitir que nunca vi nada más allá. Repito: Facundo y Susana son amigos", aclaró.

Tras asegurar que Nicole nunca participó de esas veladas, Tesouro habló del vínculo que la une con la modelo. "Cuando Facu estaba con Nicole no hicimos cenas. En mi casa mis amigos son bienvenidos con quien quieran venir, no hay filtro. Él vino con ella a mi casamiento. No somos amigas pero tenemos buen vínculo. Con Susana tengo otra relación, obviamente, pero cada uno está con quien quiere", reveló.

Por último, la mamá de Moorea defendió a la conductora de Telefe en el escándalo que se originó al devolver a su perrita Rita. "Conozco sus casas y confieso que ama los animales, muy pronto volverá esa perrita hermosa. Era muy chiquita, tenía los dientitos muy afilados y mordía todo . Susana es una apasionada de los animales, doy fe", concluyó.