El distanciamiento entre el entorno familiar de Florencia Torrente y Griselda Siciliani tuvo estos días un pequeño impasse a raíz de un inesperado encuentro entre ambas actrices, en el estudio de ShowMatch.

La hija de Araceli González se encuentra promocionando su última película, Cuando dejes de quererme, y habló sobre ello en un móvil de Intrusos. Pero, claro, las preguntas pronto se refirieron a su paso por el "Súper Bailando" y, más precisamente, al reciente "cara a cara" que tuvo con la exprotagonista de Sugar.

"¿Cómo fue el encuentro con Griselda?", indagó Guido Záffora, tras insinuar que ahora, a raíz de su participación en el programa de Marcelo Tinelli, posiblemente ambas se crucen con mayor asiduidad. Torrente contó que era la primera ocasión en que se veían en este contexto y explicó el motivo de la breve conversación que mantuvieron. "Fue la única vez que la vi. Su hijita me quería saludar. Yo no la conocía, entonces la conocí en ese momento. Esa fue toda la charla. Me dijo que Margarita [fruto de su relación con Adrián Suar] quería conocerme, la saludé y cada una siguió con sus ensayos", recalcó.

"¿Y qué te dijo Margarita, Flor?", preguntaron desde el panel. "Nada, es una nena. Me dijo 'hola' y me dio un beso", comentó Torrente acompañando su respuesta con un gesto de ternura. "Quería conocer a la hermana de su hermano", asintió la actriz, en referencia a "Toto" Kirzner, el hijo que Suar tuvo con González.

Ante la insistencia de Marcela Tauro por saber qué opinó su madre en relación a ese encuentro, Flor apunto: "El peso lo ponen ustedes. Es una nena", respondió. Tras ello, la panelista le recordó que era de esperar cierta reacción puesto que la relación entre ambas ex parejas de Suar no es buena. "Yo soy una persona y saludo a la gente porque eso es lo que me enseñaron", remarcó Torrente.

En 2017, Araceli y Siciliani mantuvieron un duro cruce a raíz de unos dichos de la ex Educando a Niní sobre los supuestos motivos por los que Suar no contrataba a Fabián Mazzei, actor y esposo de González, para sus producciones. En aquél momento, Flor Torrente se expresó públicamente a favor de su mamá.