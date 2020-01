La capocómica adelantó que está muy comprometida a partir de la convocatoria que recibió por parte de la flamante titular del INADI, Victoria Donda Crédito: Instagram

Flor de la V puede combinar perfectamente trabajo con descanso en familia. Está en Mar del Plata, protagonizando La fiesta inolvidable, que tiene cinco nominaciones a los Premios Estrella de Mar, y va a diario a la playa para disfrutar las tardes con sus hijos Isabella y Alexander, de 8 años. "De soltera nunca pisaba la playa e iba del teatro al boliche y del boliche al teatro", bromeó la capocómica en Confrontados, para dar cuenta de su cambio de vida.

Flor habló sobre la salud de Antonio Gasalla. "Me sorprenden muchas cosas de Gasalla. Espero que esté bien, que se mejore. Seguramente suspendió las funciones por un tema complicado de salud". También opinó sobre la pelea entre Mónica Farro y Sol Pérez: "Me da pena porque Carmen [Barbieri] es muy laburadora. Nunca me pasó de estar en un espectáculo y llevarme mal con alguien. Pienso como empresaria y espectadora, que un espectáculo ayuda a una ciudad. Lo que sucedió no construye".

Dispuesta a hablar de todo, De la V se metió en el tema de la semana: el enojo de Brenda Gandini con Fede Bal por ruidos molestos en el barrio que viven ambos. "El año pasado estuve en ese country y tiene ciertas reglas de convivencia y hay que adaptarse. Entiendo a Brenda porque las madres tenemos otro ritmo de vida; no se compara la vida de una persona soltera con otra que tiene familia. Si no hubiera estado hinchada, no hubiera salido a hablar; se nota que le colmó la paciencia. Y Fede es muy festivo. No creo que haya internas, seguramente tiene que ve con la convivencia", minimizó.

Flor se puso seria cuando habló de su participación en la última Marcha del Orgullo Gay. "Sé que antes no iba pero ahora entendí que la militancia es importante. Son procesos. Antes pensaba que con mi imagen era suficiente pero entendí que no. El caso de los chicos discriminados en el Balneario Ocean me toca de cerca porque les dicen que no son familia. ¡Momento! Hay límites. Hay que educar nuevamente a la gente, tenemos leyes que nos amparan, tenemos ese deber como comunicadores", reflexionó.

"Durante años nos hicieron sentir que éramos enfermos, nos señalaban, nos juzgaban por tener una sexualidad distinta y otro modo de vida. No es justo y no me parece bien: somos todos distintos y merecemos la misma igualdad que los heterosexuales. Más amor", señaló la actriz. Y recordó: "Hace unos años, una instrumentadora quirúrgica me hizo un juicio porque una travesti no se podía llamar como ella. ¡El nivel de discriminación del que estamos hablando! Hoy eso sería impensable. Pero nos falta mucho por cambiar, por educar, por creer. Son años de patriarcado, de un pensamiento discriminatorio. Durante años nos hicieron sentir mal. Por eso festejo que les vaya tan bien a Lizy Tagliani a Costa, a Mariana Genesio, a la Barby. Eso muestra una sociedad diversa".

De la V se emocionó al hablar de su familia: "Con Pablo armamos una familia hermosa, nos apoyamos, nos sostenemos. Les voy a contar algo hermoso que viví esta mañana con mi hija: me pidió que le enseñara a coser, porque me traje la máquina y me ve cosiendo muchas veces. Empezamos por coser a mano, y ya puede usar la máquina. Yo aprendí a su misma edad con la máquina de mi mamá, pero por necesidad. Compartir esto con mi hija es hermoso. La vida me regala momentos mágicos y me siento bendecida", se emocionó.

Finalmente, la actriz contó que está incursionando en política: "Me llamó Vicky Donda [flamante titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)] y nos vamos a juntar para trabajar en políticas de inclusión y tolerancia. Es importante lo que pueda llegar a aportar en ciertas áreas porque hoy tengo otra madurez, más conocimientos, más seguridad. Podría hacer bien ese trabajo, ayudar a las chicas a tener una vida más digna. La militancia es fundamental".