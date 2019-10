Una vez más, Flor de la V habló sobre los rumores de crisis con su marido Pablo Goycochea Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019 • 18:52

Hace unas semanas, los rumores de crisis entre Flor de la V y su marido Pablo Goycochea comenzaron a sonar fuerte en todos los medios. Después de desmentirlo en varias oportunidades, la capocómica volvió a referirse al tema en Los ángeles de la mañana, donde aclaró su situación sentimental: "Sigo casada con Pablo".

"No estoy separada. No sé qué paso pero lo que sé es que todo lo que pasa en la tele la gente lo cree", comenzó De la V esta mañana. Y en cuanto a las versiones que aseguran que estaría tramitando su divorcio, aclaró: "Eso es un montón, tiene que haber pruebas para decir eso (.) Yo por mí no aclararía, pero si no lo hago dicen: 'el que calla otorga'. Entonces me veo en la obligación de salir a hablar".

Tras reconocer que tienen discusiones como cualquier pareja, la conductora de Flor de tarde contó a modo de anécdota dónde suele resolver los conflictos maritales. "Las discusiones las tengo afuera, en un restaurante porque ahí te controlás. Sino, gritás y decirte cosas es agotador. En cambio, así la pelea dura lo que dura la cena", expresó entre risas.

En cuanto a las críticas, advirtió: "Aprendí a que no me importan, antes sí me afectaban (.) Son muchísimos años que estamos juntos. Elegimos formar una familia y la peleamos como cualquier matrimonio". Y frente a la pregunta de Ángel de Brito sobre si alguna vez estuvieron separados, confesó: "Sí, en el 2003 estuvimos separados por tres meses e intervino Gerardo Sofovich, como siempre. Recuerdo que nos sentaba a los dos y me preguntaba: '¿estás con alguien piba?' El nos reconciliaba todo el tiempo", recordó con una sonrisa.

Frente a esta confesión, fue inevitable su recuerdo. "Sofovich era muy celoso de mi, quería que diga que iba a estar con él en el teatro. Son esas personas que uno cree que van a vivir toda la vida, trasmitía eso. Para mí fue como un padre, una persona muy importante". Y enseguida recordó que él fue el primero en confiar en ella: "Cuándo me puso a encabezar le decían de todo. Hasta China Zorrilla le cuestiono que me ponga como cabeza en el Lola Membrives", rememoró la vedette.

Luego, se metió en la polémica que se generó estos días entre Lizy Tagliani y su novio. "Lo cuestionan (en referencia a Leo Alturria) porque fue a programas de TV, ¿qué tiene de malo? Trabajaba de extra y se enamoró. Lo único que le puedo decir es que no escuche lo que opina la gente. ¿Qué saben lo que pasa en su intimidad?", opinó. Y con conocimiento de causa, agregó: "Cuando te sentás en el living de Susana Giménez, ya está. Abrís una compuerta que no para más. Yo no sé si me sentaría si me separo y tengo una nueva pareja", disparó.

Por último, la participante del "Súper Bailando" que esta semana brilló en la gala de merengue, aseguró que este es uno de sus mejores años en la pista. "Estoy disfrutando mucho. Es un placer bailar con Gabo Usandivaras, además de compañero es un gran maestro para mí".

Y hablando de sus parejas favoritas en el certamen (Fer Dente se llevó todos sus halagos), la bailarina hizo una confesión sorprendente: "Me gusta la bailarina de Occhiato. El otro día mirándola por Instagram dije: 'Ay dios, estoy torta'", bromeó. Y ante la pregunta de si tendría un permitido con ella, reflexionó: "No, pero hoy en día pueden pasar estas cosas. Uno se puede enamorar de otras cosas, no solo de lo sexual", concluyó.