Florencia Torrente: "Me da pánico presentarle mis novios a mi mamá"

En una entrevista televisiva, la actriz habló sobre su relación con Nacho Saraceni, su paso por el "Súper Bailando" y recordó un penoso hecho de su pasado

Hoy, Flor Torrente es considerada una de las actrices más bonitas del país. Sin embargo, durante su adolescencia, cuando comenzaba a probar suerte como modelo, quedó fuera de un desfile porque la consideraron "gordita". Este viernes, a propósito de la polémica que se generó luego de que Flavio Mendoza y Marcelo Polino les dijeran a Mariela Anchipi y a Federico Bal que los veían "pesados", la concursante del "Súper Bailando" recordó esta situación y explicó cómo pudo sortearla. Además, se refirió a la relación con su mamá, a su presente sentimental y a su paso por ShowMatch.

En su local de carteras en Palermo, la actriz y empresaria recibió al móvil de Hay que ver, el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti. Allí, en principio, contó cómo está atravesando su estadía en el certamen: "Estoy muy contenta y la estoy pasando bien en Showmatch. Cuando me decidí a hacerlo, me adentré a lo que venía, y ahí soy yo y me siento cómoda, acompañada y protegida y trato de manejarlo de la mejor manera".

A pesar de que Marcelo Tinelli cada semana intenta acercarlos un poco más, Torrente aseguró que no está de novia con su bailarín, Nacho Saraceni. "No, no estoy de novia. Estoy sola", afirmó, y entonces, desde el piso quisieron saber cómo reacciona su mamá, Araceli González, cada vez que le presenta un novio. "Tengo pánico de presentarle un novio a mamá porque no te pilotea una. Ante cualquier duda, primero pone cara de culo", reveló.

Luego, se refirió a los juicios y prejuicios que tiene que enfrentar por el hecho de ser hija de Araceli González. "Parece que si sos hija de una actriz y hacés algo que está bien, sorprende. Como que estás predestinado a hacer las cosas mal y estás acomodado. Es el eterno prejuicio y, en definitiva, eso se ve con el tiempo. Obvio que tus padres te abren puertas, pero tenes que sostenerte", aseguró.

Entonces, a propósito de su relación con Araceli, Florencia explicó cómo fue que salió a la luz aquel comentario de una productora de moda y qué fue lo que hizo para que no la afectara. "Se lo conté a mi mamá y ella no se calla nada. No sé si yo lo hubiera contado. Tengo una familia que me enseñó qué es lo importante en la vida. Y si una persona te dice algo, no quiere decir que sea real".

"Mi destino era otro, y ese era un paso nada más. Fue fuerte, pero mi familia me acompañó y me explicó. Había quedado elegida para hacer una campaña de marca de ropa y zapatos y en la reunión me dijeron que estaba más gordita y que no iba a hacerla. Me afectó porque yo estaba en un proceso hormonal muy fuerte por estrés, tomaba medicamentos y engordé. Es la verdad. Hasta que descubrieron qué era lo que tenía, y me dieron más medicamentos", recordó.

"No me molestó que me dijeran 'gordita', a pesar de que el cuerpo me cambió muy rápido y no me reconocía. No fue fácil. Las cosas se pueden decir de una manera amorosa. Uno puede ser sincero pero el 'sincericidio'no es necesario. No fue la única vez que me pasó. Fui a otro casting y me dijeron que debería entrenar un poco más. No podía bajar de peso, estaba diez kilos más arriba por mi problema hormonal a pesar de que entrenaba tres horas por día. A mi mamá también le pasó. Cuando nací yo, empezó a trabajar al poco tiempo y la sacaron de un desfile porque le dijeron que tenía cara de parturienta", relató.