En una entrevista televisiva la actriz se declaró feminista y contó cuál es su relación con las drogas

"Soy feminista. Es importante hacerse cargo de quiénes somos. Hay formas que comparto y otras que no. Yo defiendo mis derechos y lucho por lo que me corresponde. A esta altura tiene que suceder algo muy movilizante para que haya un cambio. Hay que traspasar ese límite y después encontrar un equilibrio. Hay que ir a por todo y que las palabras acompañen la acción. No sirve decir que somos una cosa y después hacer otra distinta. Eso confunde y la gente se enoja con el feminismo", opinó Flor Torrente en una entrevista que le hizo Moria Casán en Incorrectas, programa que conduce por América.

Flor, que está en Carlos Paz haciendo Atrapados en el museo, en el Teatro del Lago, también habló de drogas: "Yo no consumo ningún tipo de drogas ni nunca probé nada. Tomo una copa de vino y es lo máximo. Porque creo que uno tiene la capacidad de elegir lo que quiere en su vida. El tema de las drogas es terrible, es una incapacidad de poder disfrutar sin un plus".

"Si me dicen que soy careta por pensar de esa manera, no me importa: soy recareta y me la banco. Soy feliz con lo que soy. Si me tengo que relajar, respiro, medito, me pongo música y no me fumo un porro porque no me gusta, no me divierte, no me gusta el olor. El tema es que a veces la gente no tolera ser uno mismo y necesita pertenecer", opinó.

En estos días, Flor contó que pasea mucho por los alrededores de Carlos Paz, con su colega Mica Viciconte. "Fuimos a Capilla del Monte y no llegamos a subir el Cerro Uritorco porque no había tiempo. Pero fuimos a Ongamira y fue increíble la inmensidad de la naturaleza. Es fuerte la energía, conectar, lo que ves y sentís, que sea la nada y el todo al mismo tiempo".

Curiosa, Moria quiso saber qué pasa con su exbailarín Nacho Saraceni. "Está haciendo temporada en Buenos Aires. Y yo acá. Nos reencontraremos cuando vuelva. Tengo muy mala señal de Internet y no podemos hacer facetime", concluyó.