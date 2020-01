Georgina Barbarossa, sobre Antonio Gasalla: "A mí también me maltrataba"

Georgina Barbarossa opinó sobre las reacciones que ha tenido en el último tiempo Antonio Gasalla con periodistas y colegas Crédito: Instagram

" Antonio Gasalla no está bien. Dijo cosas muy agresivas, el maltrato a los periodistas, lo que dijo sobre Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza... A medida que nos vamos poniendo viejos, se van agudizando las miserias de cada uno. Y Gasalla nunca fue Lassie; siempre fue un hombre genial con mal carácter", reflexionó Georgina Barbarossa esta tarde, en Hay que ver.

La actriz, que está en Villa Carlos Paz protagonizando Un estreno o un velorio, trabajó varias veces con el humorista y habló sobre su experiencia. "Yo me llevaba bien, pero él decía barbaridades. A mí también me maltrató. Por ahí, antes de salir al aire me miraba y me decía: 'estás horrible'. E íbamos al aire inmediatamente", recordó. "No me sorprende lo que sucedió en estas semanas. Más bien, me da pena. Siempre fue muy solitario y se está quedando cada vez más solo. A esta altura del partido, recogemos lo que sembramos. Y Antonio es capaz, inteligente, exitoso pero siempre tuvo mal carácter. Me da pena que no pueda disfrutar", indicó.

Ante la pregunta de si volvería a trabajar con Gasalla, Barbarossa indicó: "Es como Niní Marshall, forma parte de nuestra identidad, del humor. A veces te lo fumás y a veces no. Ya a los 65 años no tengo ganas de que me maltraten, quiero pasarla bien. En ese momento me reía de las barbaridades que me decía, pero hoy no me lo bancaria".

Sobre los dichos de Gasalla acerca de la paternidad de Flavio Mendoza, aseguró: "Me llama un poco la atención porque Antonio siempre fue transgresor y de avanzada, por eso no entiendo que haya dicho que Flavio compró un nene. Recuerdo que en el '89 decía en El palacio de la risa: 'No sea forro, usá forro'. Y se hablaba poco de eso en ese momento, Claro que con Flavio hablamos del tema y es feo lo que pasó. No quiero meter cizaña".