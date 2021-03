Georgina Barbarossa recibió la peor devolución en la historia de MasterChef

En la noche del martes, siete participantes probaron suerte con preparaciones sobre la base de yerba mate en todas sus formas: con palo, sin palo, ahumadas, con tonos frutales, etc. A cada variedad correspondía un postre, y la elección era de ellos.

Georgina Barbarossa se decantó por el paquete que decía “suave”, y con él llegaron los ingredientes y la receta de su desafío: hacer un cheesecake.

Luego del paso de Damián Betular por su estación de trabajo, que terminó nuevamente en nerviosismo mutuo (definitivamente jurado y participante no pasan por un buen momento), la actriz completó su postre y con él se sometió al veredicto.

“Es un cheesecake de pobre confección -arrancó Germán Martitegui- con escaso sabor a mate, exceso de masa, exceso de frutos, no cumple para nada el objetivo pedido, y además está un poco quemado”. Si eso ya era mucho, faltaba la devolución de Betular, el experto en pastelería del grupo: “Es como un cheescake de una tía que no cocina. Cuando Santiago (Del Moro) empezó con la cuenta regresiva pensé que no ibas a entregar. Y habría sido mejor que esto”.

“Me parece que no gustó, ¿no?”, dijo Barbarossa, intentando ponerle humor a la situación, pero después siguió en serio: “Es la peor devolución que han dado en la historia de MasterChef. Es tan horrible que te causa gracia, tenés que reírte. Estoy dejando la vida, pero esta vez no salió”.

