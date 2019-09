Graciela Alfano reconoció que simuló haber sido hipnotizada por Tony Kamo

Graciela Alfano y su experiencia siendo hipnotizada por Tony Kamo

Graciela Alfano sabe qué decir y cuándo hacerlo, mal que le pese a sus compañeras de panel en Los ángeles de la mañana, con quienes suele tener chispazos. Ayer, la actriz habló de su experiencia al intentar ser hipnotizada por el psicólogo español Tony Kamo cuando ella era parte del jurado de "Bailando por un Sueño" y él un participante, en 2011.

"Cuando yo era jurado, vino otro jurado, no digo si es un ella o él, a mi camarín para decirme que le había ofrecido plata un participante que no es argentino", señaló Alfano. "A mí me invitó a comer, previo a eso, que calculo que era para eso. Fui a comer porque soy educada, no me ofreció nada porque yo sé poner un freno".

Fue entonces cuando Lourdes Sánchez hizo cuentas y dijo: "Ah, Tony Kamo". Alfano siguió adelante con su relato: "Cuando esa persona me durmió, esa persona de la que hablamos y que no voy a decir si era el sobornador, me dijo que me iba a dormir. Yo, que era funcional al show, me hice la dormida... Y sí, era todo mentira".

SEgún contó, Kamo hizo que Alfano, supuestamente hipnotizada, se sentara en el regazo de Marcelo Tinelli. "Yo pensé que me iba a hacer hacer el gallo o tocar la guitarra. Pero me sentó arriba de Marcelo y me dice 'hacé de cuenta que es tu padre y que te abandonó'. (...) Tuve que llorar y no me dieron el Martín Fierro a mejor actriz", bromeó, al tiempo que aclaró que Tinelli no sabía si era verdad o mentira lo que sucedía.

Ante esa anécdota, Sánchez sumó: "A mí me hizo comer vidrio y lo tuve que escupir a un costado. Y a Iúdica le quemó la lengua con un cigarrillo".

Andrea Taboada intervino y dijo: "Es una denuncia grave, ¿que Tony Kamo es un fraude?". Alfano se cubrió y contestó: "Yo no denuncio, yo digo que a mí no me durmió".