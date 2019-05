La actriz dio testimonio de las marcas que le dejó un doloroso episodio que vivió en la infancia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2019 • 13:55

Mientras que en Los ángeles de la mañana, trataban la denuncia de abuso que implica a Lautaro Teruel, el hijo de uno de los integrantes de Los Nocheros, Graciela Alfano dio testimonio de su propia historia. "A mi me pasó y en su momento, lo conté para liberarme y liberar a mi familia, porque los secretos familiares son fatales", explicó la actriz.

"Mi mamá era solita conmigo porque mi papá viajaba mucho, entonces recurría a una familia de confianza, que eran nuestros vecinos de toda la vida. El hombre de la familia me iba a buscar al jardín y me llevaba a su casa hasta que mi mamá volvía de trabajar. Yo no sabia que lo que me hacía estaba mal, no sabia lo que es tocar, si era lo mismo que te toquen el pelo o ahí abajo porque esto fue entre los 4 y los 7 años", reveló la flamante panelista, que ya se había referido a este tema hace algún tiempo en la mesa de Mirtha Legrand..

Alfano explicó que el abuso no llegó a ser una violación por un impedimento físico del hombre: "Fue un abuso reiterado, las secuelas te quedan igual. Todas las personas que que fueron abusados y abusadas quedan rotos, es como estar discapacitados de alguna manera, como al que le falta una pierna o un brazo. No se ve el daño, pero existe, nos molesta siempre. Algunos vamos desarrollándonos, siendo cada vez mas fuertes. Hoy esta mujer que ven acá no es esa niñita, es una persona que atravesó todo eso. Y le hablo a Jazmín -la chica que hizo la denuncia de abuso contra Teruel-, lo vas a atravesar, vas a ser una persona fuerte".

Al tiempo que alertaba a los padres para que estén atentos a los comportamientos de sus hijos, recordó cómo fue que su familia descubrió lo que sucedía. "Yo iba a la casa de mis amigas y la llamaban a mi mamá para que me vaya a buscar. (...) La forma de relacionarme con mis amigas era esa, tocarlas, la normal para mí. Yo no tenía idea de la erotización de ese toqueteo. Sospeché que eso no estaba bien cuando me empezaron a poner multas morales en los colegios por relacionarme así con los demás, pero qué podía entender. Ahí hablé con mi mamá, pero no me creyó, creía que era una fantasía mía porque yo pintaba y era creativa", se emocionó recordando a su madre, que durante años no pudo perdonar por no haber confiado en ella pero mediante muchísima terapia logró hacerlo.

Del calvario pudo librarse unos años después, cuando su padre volvió de viaje y tomó coraje para hablar de eso que le hacía ruido. "Cuando ya tenía un poco más de madurez, a los 7 años que ya iba al colegio, vuelve mi papá y se encuentra con este hombre. Lo recuerdo clarísimamente porque estaba muy confundida con este tema", relató. "Entonces como yo siempre fui muy valiente delante de ese monstruo, sabiendo que tal vez mi papá no me pueda creer, le dije todo lo que me hacía, con todas las acciones de cómo me lo hacía. En ese mismo momento, mi papá le dijo a mi mamá que prepare un bolso, nos llevó a un hotel, y empezó a gestionar la compra de una vivienda, me cambiaron de colegio, de barrio, me sacaron de ahí. Lo que hizo con este hombre no lo sé, no se habló nunca mas del tema".

Ese hecho y la necesidad de saber, la hizo volver al barrio tiempo después. "Cuando tenia 19 años me compré mi primer auto y lo primero que hice fue ir a esa casa en la calle Aráoz. Estuve ahí durante 4 horas parada en la calle, mirando mi casa y la de ellos que eran pegadas, y me pasaron mil cosas por la cabeza, hasta las ganas de matar", señaló.

"¿Cómo pudiste disfrutar como mujer sin que te atormenten esos recuerdos tan espantosos?", quiso saber una de sus compañeras. "Yo no tuve una buena sexualidad ni en la primera vez ni en los siguientes años. También tiene que ver con lo que fui desde joven... Era 'Graciela Alfano, la Lolita'. Sexualizaba a todo un país y es porque me puse encima todo ese modelo. Me dio mucho ese papel, pero yo hubiera querido hacer otra cosa. Aún hoy, a los 66 años, sigo luchando contra ser un símbolo sexual, siempre quise llevar mi carrera para otro lado y nunca pude", contó.

El abuso que sufrió, según ella, también trastocó la relación con sus hijos: "La vida no me dio hijas mujeres como yo quería pero me dio tres hijos varones que los amo y me ayudaron un montón, porque a una cierta edad de mis hijos yo me puse mas fría. Hoy, después de mucho trabajo... El mayor trabajo de mi vida fue, debo decir, se lo dediqué a recomponer la relación, porque ellos me decían que era un ser frío".

Para cerrar el tema, Alfano hizo una reflexión final: "Le he tenido miedo a los hombres. Los atraía muchísimo y luego bajaba mi autoestima por el piso. Cuando uno trata de satisfacer a los demás, no es feliz".