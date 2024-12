Gran Hermano 2025: con una advertencia de Santiago del Moro, curiosas descripciones y variadas historias, comenzó la nueva edición

Luego de un clip que repasó algunos de los momentos más emblemáticos de sus últimas ediciones en Telefe, Gran Hermano dio por iniciada su versión 2024/2025. Al ritmo de “Seven Nation Army”, la canción de los White Stripes que se convirtió en himno del reality, Santiago del Moro saludó a una tribuna que no dejaba de aplaudir y celebrar el estreno de otra temporada del popular ciclo televisivo.

“Hemos trabajado mucho para hacer este programa que el mundo ama, y prepárense porque lo que viene es muy fuerte ”, aseguró del Moro al momento de dirigirse a los televidentes. Dicho eso saludó a la famosa voz en off de Gran Hermano y, sin mucho más preámbulo, comenzó el desfile de los nuevos jugadores de la edición.

Keila de Tigre fue la primera en presentarse e ingresar a la casa. Ella se reconoció como “cholula”, y comentó: “La gente me ama o me odia, quiero estar tranquila con mis compañeros, pero en el confesionario, taka taka a todos”. Desde afuera de la casa, Roberto Funes Ugarte esperaba todos los participantes en sus últimos pasos previos a ingresar al reality.

Antes de presentar al segundo jugador, Santiago saludó a los especialistas de esta nueva edición, entre quienes se encontraban Sol Pérez, Ceferino Reato, Costa, Pilar Smith, Gastón Trezeguet, Diego Poggi y Eliana Guercio.

A los pocos minutos, Keila finalmente fue la primera en ingresar a la casa y, entre gritos de emoción, recorrió el lugar, el renovado jacuzzi, y se emocionó cuando advirtió que para cenar el menú era sushi. En segundo lugar, y oriundo del barrio porteño de Flores, llegó Claudio, quien aseguró que su plan era “conocer a todos uno por uno, y ver sus debilidades y fortalezas”.

Desde Mar del Plata llegó Lourdes, para expresar que “si tocan su pelo se pudre todo”, y a ella le siguió un joven llamado Lucca. “¿Vieron la serie Orange is the New Black? Con ella pensé en eso” dijo Del Moro antes de presentar a Sandra.

Un empresario de la noche y mayorista de lencería llamado Carlos fue otro de los participantes que puso un pie en la casa, vestido de esmoquin.

Candela es una amante del patín que confesó ser fan del “chusmerío”, y un estudiante de ingeniería de nombre Sebastián, que trabaja en el taller de su papá, fue el otro jugador en sumarse al show.

Modelo y contadora, Martina aseguró que “odia limpiar” y destacó que es muy competitiva. Padre de un niño de siete años, y confesándose un descreído de la monogamia, Giuliano entró al show con mucho entusiasmo. Y mientras él se presentaba, una de las perlitas de la noche ocurrió cuando Sebastián, en diálogo con Robertito en la pasarela previa a ingresar a la casa, le dijo que alguna vez se habían conocido, ante la divertida risa del periodista.

“A ella la descubrió el casting que se realizó de manera federal” anunció Del Moro antes de recibir a Petrona, una divertida participante que entre otras cosas, aseguró que es sonámbula. “ Sufro bullying por fachero” . anunció Santiago en una de las frases más inesperadas que un participante expresara en su clip de presentación, y atento a superarse a sí mismo luego remató: “Si entra alguien más fachero que yo, va a ser un problema”.

Hija de Alejandro Mancuso, jugador de la Selección Argentina del mundial de 1994, Chiara reconoció: “ No duro mucho de novia porque soy muy fogosa y necesito cambiar. Los hombres no me pueden seguir el ritmo sexual” . Luego de eso fue el momento de Ulises, un joven participante cordobés, amante del cuarteto y de la noche de su provincia, que aseguró es “la mejor del país”.

“Vengo a demostrar que las modelos no somos solo una cara bonita, sino personas inteligentes” sentenció Delfina con mucha convicción en su presentación, y luego agregó que ella entraba para romper con el estereotipo de que “la gente linda es tonta”.

Jorge es un jugador que sentenció que a escondidas se llama Luciana, y destacó: “Tengo siete hermanos, dos de ellos estuvieron presos. Soy bailarina, administrativa y profe se baile”. Al momento de entrar al estudio, y en una escena de mucha emoción, Santiago le dijo: “ Hay mucha gente que no sabe que sos Luciana, ¿a quién le querés contar?”. Y ella respondió: “A mi mamá, le voy a decir perdón, lo siento y te amo”.

Desde Corrientes llegó Juan Pablo, un arquitecto que sentenció que si es “mala onda” con alguien es porque le mostraron “un lado que no está bueno”, y después confesó que su sueño hubiera sido ser actor. Por su parte, Andrea es profesora de gym, y quien contó que se casó y se divorció, y que busca estar en el reality para conocer gente por afuera de los chats y la virtualidad.

De oficio vendedor ambulante, Brian aseguró que es “muy plaga, como se dice ahora”, y entre risas destacó que es “el mejor producto”.

La noche se acercaba a su tramo final y comenzaban a ingresar los últimos participantes a la casa. Y en esa tanda de jugadores apareció Jenifer, empleada administrativa en la federación de camioneros.

Desde Perú luego apareció Renato, un joven que se crió con sus abuelos y que confesó que las pesas lo ayudaron a levantarse, para convertirse en “un ser interesante”. El dato de color es que este joven es hijo de Renato Rossini, un actor peruano de cine, televisión y teatro.

Sofía contó que responde al apodo de “Sopa” e ingresó al show con mucha actitud, mientras que Luz llegó a la casa y explicó que tiene una relación abierta con una persona que vive en España. Finalmente, el último en ingresar fue Ezequiel, un amante de la música, fanático de Bon Jovi y de vestirse como un rockero de los años ochenta.

Con todos los participantes adentro de la casa, y como suele ser habitual, el propio Del Moro se comunicó con los jugadores a través de la televisión del living, y les dijo: “ ¡Son un montón! Primero, no sean boludos, aprovechen la posibilidad. Jueguen, este es el primer programa, el juego arranca ahora, sean vivos, no copien a nadie. Están en la casa más famosa del mundo, Gran Hermano vio algo en ustedes. Aprovechen la posibilidad, esto cambia la vida, sean estrategas, fíjense qué juego van a hacer, ¡y no sean plantas por favor! No vayan a quejarse, vayan a disfrutar”.

Por último, y como no podía ser de otra manera, la voz del propio Gran Hermano procedió a saludar a todos los participantes, y comentó: “Chicos, espero que jueguen limpio, que aprovechen esta experiencia, que sepan convivir, y acatar las reglas de mi casa. Ya tendremos tiempo de conocernos mucho más, mientras tanto, los invito a disfrutar de un brindis de bienvenida”.

Martín Fernández Cruz Por