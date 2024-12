Gran Hermano 2025: Santiago, el participante uruguayo, cuestionó el casting y revolucionó la casa al subir a placa al concursante menos pensado

Este miércoles 20 de los 24 participantes de esta nueva edición de Gran Hermano pasaron por el confesionario para nominar por primera vez a dos compañeros. Las otras cuatro, Sandra Fiore, Jenifer, Petrona Jerez y Delfina De Lellis habían sido despojadas de ese derecho por Santiago Algorta, el concursante uruguayo que se convirtió en el líder semanal. A medida que los concursantes comenzaron a nombrar frente a Gran Hermano a las dos personas que querían ver en placa, fueron quedando en evidencia las primeras divisiones y conflictos que tuvieron lugar durante los primeros tres días de encierro.

Quienes consiguieron la mayor cantidad de votos fueron Delfina, la santacruceña Luciana Martínez; Carlos Tocco, el más grande de la casa, y el cordobés Ulises Apóstolo. Sin embargo, todavía faltaba que el líder semanal hiciera uso de otro de sus beneficios: quitar a uno de ellos de la placa de nominados y subir a algún otro participante.

Durante el día, dentro y fuera de la casa se especuló sobre la jugada que realizaría el uruguayo. Algunos se basaron en su decisión de dejar sin voto a cuatro mujeres y aseguraban que salvaría a uno de los hombres. Otros, viendo la cercanía que tuvo con Delfina y Luciana tras la nominación, creían que una de ellas sería la salvada.

El momento de conocer finalmente cuál sería su determinación llegó cuando el conductor Santiago Del Moro estableció el segundo contacto de la noche con la casa. ”El principio en el que se basa la placa que me gustaría armar es entender que somos unos privilegiados. Y eso es buenísimo, pero a la vez trae pila de responsabilidades, porque hay muchas personas que querían entrar a la casa, se morían de ganas, era su sueño, y no pudieron”, comenzó explicando Santiago. Y continuó: “Lo que necesitamos en esta casa es gente auténtica, que sean y muestren lo que son realmente, y además que sepan donde están”.

“La persona que voy a subir a placa, si bien es superauténtica y superbuena persona, siento que quizá todavía no entendió del todo dónde estamos y capaz que está dejando pasar mucho tiempo para mostrar lo que es. Simplemente, espero que esto lo ayude a entender que esto no es un club de amigos y que estamos acá para dar show, entretener y desafiarnos. Subo a placa a Claudio”, anunció. Y aclaró, mirando al aludido: “Sos un tipazo. Siento que podríamos tomarnos un trago afuera, todo espectacular, pero acá necesitamos gente que nos desafíe. Fue muy difícil la decisión, porque en dos, tres días es muy poco para proyectar cómo es una persona. Por lo que vi en estos días estaría bueno que te actives y que la gente decida si tenés más para dar. Capaz que hay algo que yo no estoy viendo. Creo que te falta ser consciente de dónde estás, activar y no dejar pasar el tiempo. Creo que sos demasiado bueno para GH”.

Claudio, que lo miraba atentamente con gesto adusto mientras el uruguayo hablaba, tuvo su descargo. “La verdad que no me lo esperaba. Es su decisión y la respeto, pero no siento que sea así. Soy muy auténtico, creo que demasiado. Quizá sea demasiado bueno, no lo sé. Pero esto recién empezó y no me pude mostrar del todo. Sentía una cercanía con él y cuando lo escuché dar los motivos no pensé que estaba hablando de mí. Me hace ruido que diga que soy auténtico, pero que no sirve mi autenticidad en la casa. Pero me acaba de demostrar que esto es un juego real y quizás yo todavía no había caído”.

Del Moro, entonces, intervino y le preguntó a Santiago si creía que la inclusión de Claudio había sido un “error de casting”. “No. Yo no tomé la decisión con certeza, sino con intuición, porque pasaron muy poquitos días. Y capaz que al entrar se encontró con algo que no esperaba o por distintos motivos no lograste en estos días desenvolverte. Puede que haya sido un tema de casting, no lo sé. No me corresponde a mí decirlo. Él acaba de admitir que no se había dado cuenta hasta ahora de que estaba en un juego”, se defendió el líder.

“Por ahí hice mal en abrirme y contarte que la nominación me costó un montón. Me jugó en contra”, cuestionó Claudio, y su compañero asintió. Todavía faltaba saber a quién sacaría de placa y la elegida fue Luciana, pero la discusión entre Santiago y Claudio siguió luego de la salida en vivo. “No te lo tomes como algo personal”, le dijo el uruguayo una vez que Del Moro dio por terminado el cruce con la casa. “Después hablamos”, le contestó el terraplanista porteño, dándole la espalda para ir a buscar agua al dispenser. “Tu devolución no me pareció bien, pero es un juego”.

