Gran Hermano no pudo sostener el rating del debut, pero promete una casa llena de juego, alianzas y traiciones

Volvió Gran Hermano y esta tercera temporada con Santiago del Moro al frente está llena de personajes que seguramente enriquecerán el juego del reality, a diferencia de los años anteriores. “No quiero plantas”, les advirtió el conductor y los participantes se lo tomaron muy en serio porque desde el minuto uno, cada quien usó diferentes estrategias para sobrevivir en una casa que se las trae.

El estreno fue prometedor, ya que los números de rating dieron cuenta de un considerable aumento del encendido en el prime time : el promedio fue de 17,5 puntos y un cuarto que llegó al 77% de share, cifra que refleja del total de los televisores prendidos, en ese momento, cuántos estaban en Telefe. Y aunque bajó 3 puntos con respecto al estreno del 11 de diciembre de 2023, la pantalla chica viene perdiendo audiencia a pasos agigantados, en un contexto donde el 90% de programas miden por debajo de los 4 puntos. Con respecto al promedio de 12 a 24, comparado con los cuatro lunes previos, el encendido de TV abierta creció un 6% y Telefe aumentó su perfomance en ese horario en 93%.

Los 24 participantes se van dando a conocer poco a poco y cada uno utiliza diferentes estrategias para ir haciendo su juego. Una de las que más se destacó el día del debut fue Petrona Jerez , la abuela que conquistó a los televidentes y se convirtió rápidamente en tendencia en la red social X. Desde la primera noche, la tucumana confesó que es sonámbula y despertó polémica entre sus compañeros y como en todo reality que se precie de tal, en la madrugada, se levantó dormida y su actitud asustó a las mujeres del cuarto. Se cayó varias veces, lloró, le dio masajes a uno de los galanes de la casa y no pudo nominar por decisión de Santiago Algorta, ganador de la prueba del líder. Otro de los ingresos más comentados fue el de Luciana Martínez, de Pico Truncado, que salió del clóset en la gala del debut del reality. Cuando Del Moro le dio la bienvenida le dijo: “Quería que te presentaras vos porque hay gente que no sabe quién sos Luciana” y le pidió que le hablara a quien quisiera. “A mi mamá le quiero decir, perdón, lo siento, te amo. Mis amigos son los únicos que saben mi historia”, se sinceró. De a poco, la joven trans va abriendo su corazón y eso, seguramente, le dará larga vida dentro del juego.

El debate y buen número

El martes llegó el turno del primer debate integrado por Laura Ubfal, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Ceferino Reato, Eliana Guercio y la debutante Marina Calabró, que siempre fue muy crítica del formato y de su conductor, desde la columna que tenía en el programa de Jorge Lanata, en radio Mitre. El segundo día al aire GH promedió 16 puntos , con el comunicado del programa sobre el protocolo para los gritos del exterior y la prueba del líder que ganó Santiago. El joven uruguayo tuvo que elegir cuatro participantes para que no pudieran nominar y su decisión provocó polémica en redes, ya que optó por cuatro mujeres, Petrona, Sandra, Jenifer y Delfina, a las que “mandó a pensar mejor su voto”.

El miércoles fue la primera nominación y al ser tantos quizás se perdió la tensión habitual que produce dentro del reality esta situación. Delfina, Carlos -el participante más longevo de la casa-, Luciana y el cordobés Ulises quedaron en placa, previo a la decisión del líder de salvar a alguien y subir a otro de los jugadores a la contienda. El promedio de una noche que tuvo de todo fue de 13,7 puntos, pero ese día Gran Hermano tuvo enfrente, en el cable, el partido River - San Lorenzo, que obtuvo picos de 6,5 puntos y un consolidado de 6,1. Como es sabido, un partido de fútbol de estas características suele restar bastante encendido a la televisión abierta.

Ayer fue una noche caliente que promedió 13.8 puntos, ya que Santiago Algorta tuvo que elegir a quién subir a placa y lo hizo de una manera brutal. El uruguayo ya había quedado en el ojo de la tormenta en las redes por machista y soberbio al haber dejado sin poder nominar a cuatro mujeres, esta vez se superó y dejó una de las frases que quedará en la historia de esta edición. Al usar su beneficio salvó a Luciana y nominó a Claudio Dilorenzo con un argumento que le aportó una cuota de tensión al momento. Cuando Del Moro le preguntó si creía que no aportaba nada a la casa, y si por eso lo votaba, el joven aclaró: “Hasta el momento no, no vi que haya aportado. Yo quiero que nos desafíen, que nos incomoden y que saquen de nosotros cosas nuevas o tener que ver cómo nos manejamos”. Entonces, el conductor subió la apuesta y le planteó: “¿Creés que es un error de casting?” A lo que respondió: “Puede que haya sido un tema de error de casting. No sé, eso no me corresponde a mí decirlo. Sí creo que me corresponde decir que quiero que en la casa quede gente auténtica y que, sobre todo, que juegue. O sea, insisto, son las dos cosas. Yo dije los motivos por los que tomé decisiones. Quiero autenticidad y quiero también saber dónde está la gente”.

El otro rating

El otro rating son las interacciones e impresiones que generó Gran Hermano a lo largo de esta primera semana . El reality copó otras plataformas como TikTok, transmisiones en YouTube y Twitch y esto habla a las claras de que los más jóvenes se sumaron a ver en vivo Gran Hermano. A diario, varios de los nombres de los jugadores fueron algunos de los Trending Topic en X y este jueves la polémica frase “error de casting” se ubicó primero en las tendencias. Como siempre, la nueva temporada de Gran Hermano se puede ver las 24 horas, los siete días de la semana, a través del servicio satelital de DIRECTV y de su plataforma de streaming y TV en vivo DGO. Esto hace que los usuarios puedan contar su propia versión del reality a través de recortes, seguimientos y resúmenes, con los cuales luego inundar todas las plataformas con lo que la televisión “no ve”.

En la primera semana al aire, Gran Hermano promedió 15,3 puntos y Espiando la casa, el segundo segmento, cosechó 11,9 , un número más que satisfactorio para una televisión que tuvo el peor noviembre en materia de encendido en los últimos 20 años. De a poco, los televidentes irán familiarizándose con los participantes que pasarán a ser llamados por sus nombres y dejarán definitivamente el anonimato. El reality tiene todo para crecer y convertirse, como en las anteriores ediciones, en el único contenido que mueve la aguja dentro de la pantalla chica.

