La mala onda entre las panelistas de Los ángeles de la mañana es cada vez más evidente. A pesar de que siempre hubo discusiones, opiniones cruzadas y chicanas en el panel, los roces se incrementaron a partir de los vivos nocturnos que Yanina Latorre hace en su Instagram para pasar la cuarentena.

A raíz del llanto de la mujer de Diego Latorre días atrás por una discusión con su compañera Karina Iavícoli , un nuevo cruce se desató esta mañana cuando Mariana Brey volvió sobre el tema, queriendo saber los motivos por los cuales la mediática se había angustiado tanto. "En uno de tus vivos dijiste que las tres estábamos en tu contra, que te odiábamos", comenzó la periodista, aunque enseguida fue interrumpida por Yanina: "Que estaban en contra mío, no que me odiaban. Mostrame el video. Chicas, terminemos con el 'te dije, me dijo'", se quejó al aire la mujer de Diego Latorre.

Lejos de hacerle caso, Brey retomó su discurso: "Me llamó la atención que te pongas en un lugar de víctima porque no es el lugar que te queda cómodo a vos". Y enseguida, lanzó su propia teoría sobre su angustia del otro día: "También dijiste que estabas muy enojada con (Andrea) Taboada , que tu llanto del otro día tenía que ver con eso, ni con Karina ni conmigo", indagó al respecto.

Sin desmentir la hipótesis de su compañera, Latorre preguntó: "¿Y a qué lo traes? Ahí te das cuenta que están todas en contra mío. No voy a contestar. Lo que hablo en mis vivos lo contesto en los vivos. Yo elijo dónde hablar y de qué hablar", disparó molesta.

"Y en tu Twitter nos dijiste fracasadas", retrucó Brey casi pidiendo una explicación. A su pedido, se sumó Iavícoli con una chicana: "'¿Pero eso no te rebaja a vos, estar en el programa de mayor éxito de la mañana con dos fracasadas? Te lo pregunto en serio'". La acusada de "haberla hecho llorar en vivo" (que hasta el momento guardaba silencio) se sumó al reclamo: "¿Vos dijiste que el problema era yo?", la increpó Taboada.

"Me angustié por lo que vos dijiste el otro día. Tengo derecho a angustiarme pero no voy a remover todo de nuevo. Le voy a contestar a las tres juntas y doy por terminado el tema. Primero, lo que digo en mis vivos es un problema mío porque es mi Instagram. Segundo, tengo derecho a angustiarme por lo que se me canta y contarlo", explotó la panelista de Polino auténtico harta de los reclamos.

Taboada insistió con su pregunta, aunque obtuvo más de lo mismo. "No hablé mal de vos, no dije que fueras mala, que fueras buena, no dije nada", le respondió Latorre. Queriendo dar por terminado el tema, acudió a la complicidad del conductor del programa: "Ángel, sacame de esta por favor, te lo pido, basta (...). Me cansé. Todos los días lo mismo, todos los días este ataque sistemático cansa. Como llegamos del coronavirus a todo esto. Estoy viendo que viene con un 'acting' (...). Me aburre esto", lanzó mientras imitaba a su compañera que se secaba las lágrimas.