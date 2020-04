La pelea entre Cinthia Fernández y Martín Baclini desató una interna dentro de Los ángeles de la mañana Crédito: Captura de TV

3 de abril de 2020 • 14:07

La guerra entre Cinthia Fernández y Martín Baclini parece no tener fin. Luego de que el empresario rosarino diera a conocer que está en una nueva relación amorosa con Agustina Agazzani, la bailarina explotó y comenzó a sacar varios trapitos al sol. El cruce mediático lleno de indirectas, amenazas y miserias se transformó nuevamente en agenda de todos los programas de chimentos desde hace unos días.

Sin embargo, la pelea entre la expareja ha comenzado a desatar subtramas y nuevos enfrentamientos. Así, la panelista de Los ángeles de la mañana se cruzó este viernes con varias de sus compañeras, quienes en plena discusión traicionaron a Fernández y tomaron partido públicamente por Baclini.

Tras asegurar que a ella le molesta que su ex la trate como una "mujer despechada", la bailarina amenazó con mostrar varios chats que guardó de la época en que estaba con el dueño de "El palacio de la oportunidad". "Esto a vos no te suma. Vos sabés que yo te quiero, pero tenés que asumir que es un vinculo que se terminó. No estás casada desde hace 20 años como yo, ni es el padre de tus hijas. Rehacé tu vida", le aconsejó Yanina Latorre.

Al parecer lo que más enojó a Fernández es que Baclini "use todo esto para estar en el Bailando este año" y que ni siquiera la llame para preguntarle si le molestaba que participe del certamen. "Me jode que me lastime así entrando al 'Bailando'. ¿No me digan que a ustedes no les molestaría?", le preguntó a sus compañeras con tono irónico.

"Con todo esto le das más protagonismo. Te trató bien, trató bien a tus hijas, no te engañó, no te dejó en la calle. La que le dio lugar en el 'Bailando' fuiste vos", lanzó su archienemiga en el panel. Y enseguida, comparó su caso con el engaño que sufrió ella por parte de su marido, Diego Latorre: "Con Baclini me he matado, pero en esta me parece que quedás mal vos. A mí me hicieron una más fea y, sin embargo, nunca lo critique a Diego públicamente. Me humillaron, sufrí y me la banqué en silencio (...). Sos vos la que hace este escándalo".

"Yo le saco la careta porque no voy a quedar como mentirosa por un cartonero como este. Se lo voy a retrucar y después que tenga sus cinco minutos de fama. Le pido disculpas a la gente por haberlo llevado a la tele", expresó Fernández, arrepentida de haberlo invitado a bailar con ella en la pista de ShowMatch en año pasado. Y cansada de que sus compañeras de panel se pongan del lado de su ex, insinuó: "No sé porque lo defienden tanto. Quizá porque en los cumpleaños les hacia regalos especiales".

Este comentario no tardó en despertar la furia de las "angelitas", en especial de Latorre quien le contestó casi a los gritos: "Pará que yo no lo defiendo por ningún regalo. El año pasado te dije que era un violento y me hiciste rajar a los gritos del 'Bailando'. Él se portó mal con vos y te lo dije".

"Estoy podrida de que me grites, me señales con el dedo y me acuses. Me pudriste, nena. Me estás acusando de porque muestro los chats (...). Ahora voy a publicar todos los chats donde me celaba para que vean que el 'señor verdad' es un careta. El tan bueno y perfecto sin defectos que me trata de mentirosa, ahora yo lo voy a escrachar a él", respondió mientras leía al aire varias conversaciones donde Baclini hablaba de estrategias para seguir en el certamen de baile.

Sin embargo, la que tampoco se quedo callada fue Mariana Brey, a quien se acusó de hablar a favor del empresario ya que le prestó su departamento de Miami para pasar este año las vacaciones junto a su familia. "Eso es una información equivocada. Yo no estuve hospedada en su casa. Que me ofreció el departamento varias veces sí, pero yo no estuve hospedada ahí. Te tengo que corregir porque está mal la información y no llamaste para chequearla", disparó Brey, apuntando directamente a Latorre, que fue quien tiró la bomba en un vivo de LAM ayer por la mañana.

Mientras que el foco de conflicto se corrió de protagonista y Cinthia miraba el cruce desde afuera, Yanina aclaró: "Eso es lo que Martín me dijo a mí. No me digas a mí mentirosa, en todo caso preguntale a él (...). Hoy atiendo a todas, no tengo problema. Lo sigo sosteniendo y por algo te pone tan nerviosa. Te molesta que lo repita y no te enojás con él que lo inventa. ¡Qué loco, no! Nadie quiere enojarse con Baclini. Él sostiene que vos usaste el departamento del 6 al 13 de marzo. ¿Entonces qué? ¿Lo subalquiló tu marido?", retrucó furiosa.

"Yo no valgo ni un departamento, ni un Mercedes Benz, ni un regalo de cumpleaños caro. Si fuera así, estás hablando de alguien que no tiene escrúpulos. A mí no me gusta que me metan en cosas que no tengo nada que ver. Ellos [en referencia a su marido y a Baclini] tienen una relación aparte, no me gusta que me metan en sus temas", concluyó Brey, dando por terminada la discusión.