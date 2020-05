Yanina Latorre furiosa por los dichos de su compañera Karina Iavícoli durante un vivo de Instagram Crédito: Captura de TV

Esta mañana, un nuevo cruce entre las "angelitas" invadió la pantalla de eltrece. Tras los dichos de Karina Iavícoli en una entrevista de Instagram , Yanina Latorre le contestó furiosa y terminó llorando... Y sin celular.

Con intenciones de justificar sus dichos y asegurar que varios portales "la sacaron de contexto", la periodista de Los ángeles de la mañana la invitó a su compañera a ver la entrevista completa para comprobar que su frase "Yo no hablo mal ni le piso la cabeza a nadie" no iba dedicada a ella. "Belén (Canónico) me pregunto si yo tenía algún problema con vos y yo le dije que somos muy distintas. Después cuando me preguntó qué opinaba le dije que prefería no opinar", explicó.

"Muy feo eso, me cayó muy mal. Todo lo que está escrito son palos contra Yanina Latorre y desde ahí te odié. Bah, no sé si te odié porque para odiarte te tuve que haber querido y nunca te quise", lanzó Latorre, entre risas.

"Yo no dije nada malo de vos, solo que éramos muy distintas", le volvió a aclarar Iavícoli. "En todo caso la que habla de mí en los vivos sos vos", agregó. "En el vivo hablamos de otras cosas, no hablo de vos. Hoy la voy a invitar a [Mariana] Brey, que es la más normal de este grupo", chicaneó la rubia.

Sin embargo, este comentario no cayó bien en el resto del panel y Andrea Taboada salió a contestarle. "Ja, hoy te parece la más normal menos cuando te peleabas. Yanina, no seas falsa por favor, terminala, dale. Sacate la careta, querida", disparó enojada. "No, ya está. Me aburre, Ángel, en serio. La agresión que tiene en el cuerpo. Te estás pareciendo a Nancy Pazos", retrucó la mujer de Diego Latorre.

Retomando los dichos de Iavícoli, el conductor del programa leyó textual la frase que enfureció a Yanina: "Lo de Instagram lo debe hacer para que le pongan un programa pero yo no hablo mal ni le piso la cabeza a nadie para hacer bien mi trabajo", replicó De Brito. Tras aclarar una y otra vez que no se refería a su compañera sino a su "estilo de trabajo", la periodista repitió: "Miralo, está toda la nota completa".

"No, no tengo tiempo. Tengo que dormir la siesta a la tarde. Pero no te preocupes, no te nombro más. A partir de hoy te pongo como palabra prohibida en los vivos", expresó casi a los gritos la panelista de Polino auténtico . Frente a la pregunta del conductor del programa de por qué le molesta tanto lo que opina Karina, Yanina advirtió: "Que me critique, no me importa, pero por qué no le puedo contestar. Si está hablando de mi es porque quiere generar quilombo y entonces contesto. Les doy cuatro portales", dando a entender que su compañera estaba buscando prensa.

"Yo hace años que laburo, mirá que voy a querer generar quilombo con vos. Acá la única quilombera sos vos, mi amor, por favor. Ángel me conoce hace años, sabe la clase de persona que soy", expresó Iavícoli, enojada.

Tras este ultimo cruce, Ángel de Brito dio por terminada la discusión para seguir con la agenda del programa. Mientras hablaba de cómo será el "Bailando" este año y contaba que Cinthia Fernández y Martín Baclini habrían sido bajados de la lista de participantes por la renuncia de la novia del empresario, Agustina Agazzani, todas opinaban menos Latorre que se entretenía con su celular. "Yanina, ¿no te interesa la lista del 'Bailando'?", la increpó el conductor. Tras un "no" como respuesta, De Brito le pidió su celular para ver con quién estaba chateando al aire. "Es mi hija Lola, pero no la expongas", le pidió la panelista.

Al leer en silencio los mensajes de apoyo que le estaba mandando su hija, el periodista comentó: "Está muy enojada tu hija, sería bueno que salga al aire". Sin embargo, el momento más tenso ocurrió cuando la mediática rompió en llanto en vivo. "¿Estás llorando? Te dice cosas lindas, ¿por qué te pusiste mal, por esto?", se sorprendió el periodista mientras le confiscaba el teléfono. Angustiada y sin querer emitir comentario, la rubia asintió hasta lanzar que estaba cansada de la situación.