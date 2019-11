Guido Kaczka se sorprendió cuando una participante le dijo que era su amor platónico desde siempre Crédito: Captura de Youtube

Guido Kaczka protagonizó un divertido momento en su programa Otra noche familiar cuando una participante le confesó que él era su amor platónico desde siempre. La mujer lo sedujo en vivo mientras respondía algunas preguntas y sobre el final le dijo con mucho humor: "Cuando te vuelvas a divorciar me llamás".

Todo ocurrió por la pantalla de eltrece cuando Fernanda, de 47 años, llegó como una más de las participantes del día, junto a su hija, Wanda de 19. El presentador comenzó haciéndole algunas preguntas de cultura general y la mujer respondió correctamente. Luego empezó el gracioso ida y vuelta entre ambos. "¿Estás en pareja?", le preguntó él, a lo que ella respondió: "No, yo no, pero vos sí. Que lástima, ¿no?".

La mujer sorprendió a todos con su picante respuesta. A los pocos minutos sonó la canción "Lady in red" de Stevie Wonder, en homenaje al mono color rojo que tenía puesto la participante, y bailaron juntos brevemente el clásico lento. Mientras tanto, Fernanda le decía algunas cosas al oído a Kaczka, y él no podía evitar tentarse.

"Los que me conocen saben que yo soy muy tímido, muy vergonzoso, y vos sos completamente encantadora y buena onda", le dijo el conductor con mucho nerviosismo. "Yo te seguía desde las revistas. Me acuerdo de la cucheta donde estabas con todos tus hermanos. Siempre seguí toda tu vida", le contó la mujer. Y después remató: "Desde tu primera relación que tuve esperanza, porque te separaste -en alusión a Florencia Bertotti-, y enseguida llegó la segunda -su actual esposa Soledad Rodríguez-, no tuve suerte".

Kaczka se mostraba cada vez más sorprendido por todo lo que le contaba Fernanda. La participante continuó con su relato: "Cuando te divorciaste de tu primera mujer justo yo también me había separado y dije: 'Es mi momento'. Pero no, vos te tuviste que volver a casar y yo te sigo esperando". Atónito por el reclamo, el conductor le dijo: "Pero, pará, hagamos cuentas a ver si coincidíamos. Yo me divorcié hace 10 años".

"Mi hija tiene 19, está por cumplir 20, y yo me separé cuando ella tenía 9, así que dan perfectas las cuentas Guido", le dijo la participante con convicción. Y como remate final, ella le auguró: "Cuando te vuelvas a divorciar, me llamás". Al instante, graciosa, aclaró: "Bueno, ojalá que no te pase nunca, porque uno quiere que el amor dure, pero si te divorciás llamame". Todo terminó entre risas, con el presentador más nervioso que nunca.