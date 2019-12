Guillermo Francella. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de diciembre de 2019 • 02:03

Guillermo Francella pasó por Hablemos de otra cosa, el programa de Pablo Sirven para LN+. La charla atravesó el pasado del actor como periodista en la revista Gente, su posición alejada del cine de autor, las concesiones de los primeros éxitos que afectaron su vida privada y la investigación detrás de personajes tan complejos como Arquímedes Puccio, en El Clan, o Mario Vitette, en la inminente El robo del siglo.

El actor protagoniza la película El robo del siglo, basada en el 01:42

Video

La película de Ariel Winograd sobre el atraco al Banco Río en 2006 se estrena el 13 de enero, y le permitió al intérprete sumergirse aún más en el universo de Mario Vitette (hoy extraditado a Uruguay), con el que habló telefónicamente el primer día de rodaje: "Tiene un histrionismo particular. Me ofreció el traje gris que usó, me habló del hijito que tiene, que es hincha de Racing".

Ese no fue el único acercamiento que tuvo Francella con el personaje que encarnó en el film pero el otro fue producto de la casualidad, o del destino, que a lo mejor sean lo mismo: "Un día un amigo que pinta me pidió que lo acompañe a ArteBA y me encontré con una chica que me dijo: 'Yo fui rehén de él. Me trató muy bien, yo estaba muy nerviosa, temblaba y él me tranquilizó'. Lo recodaba bien. Cuando hablé con él le conté esta anécdota y me dice: 'Qué maravilla, que alguien después de haber cometido un hecho delictivo me recuerde con ese cariño es maravilloso para mí'".

El 2020 no solamente será el año cinematográfico de Guillermo Francella, sino también el teatral, con la llegada en junio de Casados con hijos al Gran Rex. Tres lustros después de su estreno televisivo, y en un contexto social bastante menos permeable a lo políticamente incorrecto. "Por más de que el contexto social haya cambiado es medio difícil cambiar la esencia de Casados con hijos -le explicó el actor a Pablo Sirven-. Por supuesto que algunas temáticas que nos divertían en 2005 hoy vamos a tratar de evitarlas".

El regreso de Casados con hijos en 2020. 01:55

Video

¿Realmente fue esta la razón que demoró tanto la reincorporación de Érica Rivas al elenco? "Ella nos planteaba de qué nos íbamos a reír ahora. Y yo le decía: 'De lo mismo, Érica', porque aquello fue en 2005 pero en 2019 lo siguen dando. Sería medio raro ir con un contexto totalmente antagónico porque frustraríamos a todos los espectadores fanáticos que hacen años que siguen viendo el programa. [María Elena] va a ser cada vez más feminista, y Pepe cada vez más machirulo, como se dice ahora. Si ella le llega a hablar con lenguaje inclusivo imaginate cuál puede llegar a ser su reacción. Tampoco Moni era una mujer que le rendía pleitesía, que le hacía la comida, al contrario. Él era machista pero todo su entorno no. Por supuesto que vamos a ver de qué manera escribir ese libro para que tenga la carnadura que tiene que tener en el 2020".

Francella toma distancia de las redes sociales. 01:37

Video

Guillermo Francella sabe que su trabajo en el teatro o sus opiniones políticas siempre van a estar en el tormentoso ojo de las redes sociales, sin embargo elige tomar distancia de ellas. "Creo que hay que descomprimir un poco, uno puede expresar un sentimiento si tiene una ideología muy marcada o milita, pero hay un momento que es cansador. No comulgo mucho con este universo de redes, de generar bronca en el otro con respuestas irónicas o belicosas. Es espantoso. Ojalá que haya una bocanada de oxígeno, y que tengamos un mejor momento todos los argentinos".