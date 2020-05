Habló Antonio Barrios, el abogado de Rubén Mühlberger: "El doctor está totalmente sorprendido con esto" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 12:03

Tras la detención del "médico de los famosos", Rubén Mühlberger , esta mañana habló Antonio Ríos , uno de los abogados que junto con Mariano Cúneo Libarona se hará cargo de su defensa. Tras asegurar que por los delitos que se lo acusa la pena sería excarcelable, el letrado contó cómo se encuentra su cliente detenido desde ayer a la noche.

"Estamos esperando. Ya nos comunicamos con la gente de la fiscalía. No me puedo expedir acerca del tema porque no vimos el expediente y estamos esperando eso. Hemos hablado con la gente de la alcaldía y nos dijeron que todavía no lo van a trasladar a ningún lado", expresó el abogado en Los ángeles de la mañana .

En cuanto a la pena que le correspondería a su cliente por los delitos que se le imputan, Ríos aclaró: "Es muy poco lo que sabemos. Tampoco sabemos quién hizo la denuncia. Ayer estuve en el allanamiento y me tuve que retirar. Son penas de dos a seis años, delitos excarcelables, lo cual no amerita tener detenido al doctor".

"El doctor está totalmente sorprendido con esto. Estuve ayer reunido con él hasta última hora. La clínica no estaba funcionando, no había pacientes. De hecho cuando llegó la policía, él los invitó a pasar. Yo me tuve que retirar del establecimiento durante el allanamiento así que desconozco que encontraron", lanzó.

Con respecto a cómo se encuentra el acusado, informó: "Me preocupa porque es una persona inmunodeprimida por lo que este no es un lugar para que él. El doctor no está incomunicado y mucho menos conmigo. La verdad que no sé qué se le está imputando pero partiendo de la hipótesis de lo que me ustedes me están diciendo es excarcelable", repitió una vez más.

Este jueves por la tarde, la Policía de la Ciudad detuvo a Mühlberger, luego de que se determinara que tenía una clínica sin habilitación en el barrio de Retiro y que suministraba medicamentos vencidos que atentaban contra la salud de los pacientes. Además, el esteticista sostenía que tenía el "antiviral para el Covid-19" y prometía ofrecer "el único nutracéutico con la cantidad de oligoelementos y vitaminas para bloquear los virus del Covid-19".