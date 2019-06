La actriz aseguró, una vez más, que no se encuentra separada del empresario italiano Fuente: Archivo

Con Mariana Fabbiani de vacaciones, Ángel de Brito si hizo cargo de la conducción de El diario de Mariana, por eltrece. Y las invitadas de lujo fueron Coca, Iliana y Marina Calabró , que por un ratito dejó su sillón de panelista y se sintió una entrevistada más.

En una charla amena, madre e hijas se relajaron y contaron algunas intimidades familiares. Coca contó que sus hijas son muy diferentes. "Iliana es más de su la casa y se ocupa de todo. En cambio, Marina estudia siempre. El padre decía que estaba llena de diplomas y que había terminado contando chimentos", bromeó la viuda del humorista Juan Carlos Calabró.

¿Quién es la que se irrita más fácilmente? "Cuando me enojo soy muy tana. Pero en casa soy más dócil", contó Iliana. Y Marina hizo su descargo: "Ella no hizo el trabajo sucio de los hermanos mayores, y entonces no me dejaban salir de noche ni usar minifaldas. Mi papá decía que yo era la rebelde, pero nada que ver. Lo que pasa es que Iliana es una santa".

Por ser una hermana es actriz y otra periodista, han tenido algunos roces. "Cuido y protejo a mi hermana. Porque si se filtra alguna información, le van a echar la culpa a ella. Hasta Antonello [Gandolfo, su novio], me dice: 'habrá sido tu hermana'", indicó Iliana. Y Marina contestó: "A veces prefiero no saber nada, y me quedo más tranquila".

Iliana, luego repasó su ¿trunca? historia de amor con Gandolfo, quien acaba de emprender viaje a Europa por tiempo indeterminado. "No soy fácil de enamorar. El pobre hizo un vía crucis para enamorarme. Yo hacía el tiramisú con el queso de la empresa de Antonello, sin saberlo. Y gracias al mascarpone nos conocimos. Fue así: el exmarido de Marina, que tiene un restaurante, me llamó para hacer una gala y cerrar con el tiramisú. Me dijo que me hacía llegar el mascarpone con una persona y me lo señaló. Vino Antonello, vestido de blanco, peinado, con lentes espejados. Y ahí empezamos la relación".

Entonces, la actriz aprovechó para aclarar una vez más que no están separados, sino que él, simplemente, volvió a Italia por un tiempo, por cuestiones familiares: "Se volvió porque el desarraigo es muy fuerte. Extraña Italia, los sabores, su gente. Y está bueno que pueda hacer estos viajes. Además perdió a su papá hace poco y no llegó a despedirse. Va a compartir tiempo con su mamá. En mi familia crecimos todos muy unidos así que me cuesta entender la distancia. Mis padres eran simbioticos: iban juntos a la farmacia, al supermercado. Pero Antonello va a volver".