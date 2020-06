Crédito: Diego Spivacow

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 00:37

Periódicamente los programas de televisión se preguntan qué será de la vida de Daisy May Queen , la conductora y locutora radial que convirtió su nombre para homenajear a su grupo favorito, y que recorrió medio mundo en busca de los restos de Freddie Mercury, hace siete años que vive en India, seducida por sus costumbres y cultura.

Directamente desde su casa en Rishikesh, Daisy le contó al equipo de Informados de todo , cómo es su vida allá: "Acá se desayuna salado, por ejemplo un Idli, que es algo hecho con lenteja y arroz que se pone a hervir y se come con una salsita. Acá la gente se levanta muy temprano, 4:30 de la mañana están todos arriba. Se toman un te y recién desayunan a las 8 o 9 de la mañana".

Como suele suceder en este tipo de notas, el contraste cultural siempre aparece con el ejemplo del bife de chorizo. Daisy, con excelente predisposición respondió: " Nunca comí un buen bife de chorizo en mi vida , pero si me preguntás cuándo fue la última vez, debe haber sido hace 25 o 30 años".

Y aunque las dudas respecto a la actual vida de la locutora no pasaban de situaciones cotidianas, Guillermo Andino decidió patear el tablero y preguntar sin juego previo: "No me quiero meter en tu vida privada, pero lo tomo de declaraciones que hiciste públicas, ¿es verdad que renunciaste al sexo? ".

Unos segundos de silencio, que parecieron más de sorpresa que de delay, antecedieron a la sincera respuesta de la entrevistada: "No es que renuncie pero la verdad, Guille, es que ya no tengo ganas. Estoy posmenopáusica, no tomo hormonas, no me he puesto chip, nada . Hago lo que mi cuerpo me pide, y no me está pidiendo nada de eso. Tampoco he conocido a alguien que me haya movilizado. No estoy cerrada a una relación pero no me sale".

"¿Ni siquiera un día?", insistió Andino con cierta ansiedad. Pero el tema no daba para más, y el conductor se quedó con las ganas de una respuesta.