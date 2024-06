Jimena Monteverde sorprendió al contar detalles de su charla con el Papa Francisco: qué dijo de Mirtha Legrand

Escuchar

Jimena Monteverde conformó la mesaza de invitados de este domingo en el Almorzando con Juana (eltrece) y sorprendió a todos con su experiencia en el Vaticano. Además, detalló qué trabajo realizó para la organización Scholas que preside el Papa Francisco y detalló algunos hechos curiosos de su encuentro. Incluso, mencionó el mensaje que el Papa le mandó a Mirtha Legrand. “Soy una pecadora”, lamentó entre risas al decirlo al aire y no en privado.

En esta oportunidad, la famosa cocinera apareció sin su atuendo de chef en los Almorzando y se sentó a la izquierda de la conductora. En una emisión atípica, antes de que todos comieran, ella presentó cada uno de los platos y luego les dio la bienvenida como suele hacer. Lo cierto es que el punto más tierno del mediodía fue cuando Juana Viale le preguntó sobre su viaje al Vaticano y el encuentro con Francisco.

“Por suerte me dejaron las puertas del Vaticano abiertas. Todo el mundo pensó que se iba a prender fuego, pero no”, empezó en broma Monteverde, y continuó: “Fui para trabajar en la organización del Papa que se llama Scholas que tiene en cinco continentes”.

El encuentro entre Jimena Monteverde y el Papa (Fuente: Instagram/@jimemonteverde)

Tras ello, la producción compartió las imágenes de su encuentro con Jorge Bergoglio y el atuendo oscuro de Monteverde llamó la atención de Viale: “¿Por qué fuiste de negro? ¿Solamente ese es el color si vas al Vaticano?”. “Sí, solamente si sos princesa o reina -que no estaría sucediendo- podés ir de claro. Las demás, si van con vestido, no se le pueden ver los tobillos, ni nada. No se te pueden ver ni los brazos. Es un protocolo”, explicó Jimena.

Y retomó el tema del principio: “Fui a trabajar con la organización del Papa que tiene desde el 2013 y que ayuda en distintos lugares a través de la educación diferente. Del deporte (...) Yo fui para mostrarles una especie de programa de televisión y show de cocina. Son inmigrantes que vivieron con sus familias en balsas y se alojan en la casa Scalabrini. Salen a trabajar y les enseñan italiano. Además, les ayudan a sacar la nacionalidad y a medida que se reinsertan en la sociedad, se van yendo (...) Fue muy lindo estar ahí, estuve con todas familias que están alojadas ahí, muchos gastronómicos, porque casi todos los inmigrantes de Europa trabajan en gastronomía”.

El mensaje del Papa Francisco para Mirtha Legrand

“¿Hablaste con el Papa?”, preguntó ansiosa Juana, a la vez que Jimena contestó: “Sí, hablé con él. Fui a la única que le habló, increíble. ¿Y sabés qué le gusta? Porque estuve con Guillermo Karcher que es un padre argentino que está en la Piazza del popolo y me dijo que a Francisco le gusta que digan padre Jorge. Entonces cuando un argentino le dice ‘padre Jorge’ enseguida te identifica. Así que le dije padre Jorge”.

El Papa le dejó a Jimena un mensaje para Mirtha Legrand que puso celosa a Juana Viale: ¿Qué le dijo? (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

“En ese momento estaba nerviosa, porque estaba al final de la fila de donde Scholas nos hizo llegar, porque no llega a todo el mundo. Y después él pasa a saludarte… Y de repente lo veo que viene y justo yo le había enviado un videito de Mirtha que le mandaba saludos”, agregó Jimena y soltó: “Me dijo: ‘decile a Mirtha que la veo siempre, pero decíselo en secreto’”.

En ese instante, Juana Viale bromeó con el hecho de que Jimena lo dijera al aire: “Claro, porque él no ve mi programa, entonces no se va a enterar”. A lo que Monteverde concluyó: “Pero bueno, me lo dijo el Papa y además se ve en las fotos que me está hablando y ya pequé. Soy una pecadora”.

LA NACION