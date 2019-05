Jorge Lanata se metió en la polémica por los Martín Fierro: "Ya gané demasiados, que ahora le toque a otro". Fuente: Archivo

17 de mayo de 2019 • 13:53

Dentro del clásico enfrentamiento de Jorge Rial con los premios Martín Fierro , desde que se conocieron las ternas y los nominados, el tema le está trayendo tela para cortar y no para de sumar voces, a favor y en contra. Ahora fue el turno de Jorge Lanata , quien no está nominado ni desde su rol de conductor como tampoco lo está su programa, Periodismo para todos.

"Gané 23 premios y el de Oro, es cierto que la gente se lo toma como un Boca- River, te tocan bocina desde los autos, ven todo como un enfrentamiento pero esta vez no me nominaron y está bien, yo ya gané muchos, demasiados, fueron muy generosos desde Aptra conmigo. Es más, no me deberían dar más premios luego del de Oro, que le den lugar a las nuevas generaciones", reflexionó el conductor.

Ante la posibilidad de asistir igual a la ceremonia, que tendrá lugar el 9 de junio en el hotel Hilton y que transmitirá Telefe, Lanata fue contundente: "No voy a ir, me parece muy aburrido el evento, su dinámica, y tampoco voy a verlos, prefiero ver una serie".

No es la primera vez que tras el anuncio de los nominados se escuchan voces a favor y en contra y tampoco es la primera vez que Rial aprovecha su oportunidad para hacer una campaña en contra de estos premios, que suelen olvidar a su programa a la hora de las nominaciones. Pero en los últimos años, en este ida y vuelta del conductor, se sumó el ingrediente de su distanciamiento con Luis Ventura, actual presidente de Aptra, organización que entrega los premios. Así las cosas, las críticas y los cuestionamientos a los Martín Fierro no cesan de tener lugar en Intrusos.